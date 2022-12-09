10 миллионов за взлом и хищение и 19 катастроф: итоги масштабной кибербитвы

Три дня подряд десять команд со всего мира пытались вывести деньги со счетов в банке, нарушить работу нефтегазовой отрасли, транспорта и устроить другие техногенные катастрофы. И 19 раз им удалось: государство в эти моменты могло и не устоять.



К счастью, хакеры были этичными, то есть заинтересованными в поиске уязвимостей, а не в причинении вреда. А их атаки были направлены не на реальную страну, а на макет виртуального Государства F, построенный на настоящих физических IT-системах и контроллерах.



Шесть команд защитников наблюдали за действиями атакующих и расследовали инциденты. Это происходило в рамках Standoff 10 — мероприятии, которое объединило масштабные открытые киберучения и конференцию по информационной безопасности.



Во время этого события компания Positive Technologies первой в России запустила программу bug bounty нового типа: теперь всем желающим предлагают не искать мелкие технические недочеты в защите системы, а попытаться воплотить в действие кошмар любой компании: хищение денег со счетов. Охотник за уязвимостями, багхантер, который сможет сделать это первым, получит беспрецедентное вознаграждение в 10 миллионов рублей. Признание в профессиональной среде прилагается.



Программа запущена на платформе Standoff 365, объединяющей сегодня более 3000 этичных хакеров. Она доступна для любого желающего попробовать свои силы и не ограничена по времени: кампания будет длиться непрерывно — пока кто-то все-таки не похитит деньги. В отличие от классических bug bounty, здесь атакующим разрешено использовать для проникновения практически любые способы проведения удаленных атак. Они могут даже использовать социальную инженерию, то есть искать не уязвимости кода, а слабые места персонала.



— Нам важно, чтобы наиболее опасные для компании события были гарантированно нереализуемы, — сообщил Алексей Новиков, директор экспертного центра безопасности Positive Technologies. — Поэтому мы посмотрели на bug bounty по-новому и переориентировали атакующих с обнаружения исключительно технических проблем на поиск способов реализации недопустимых для нашего бизнеса событий — в частности, на этом этапе мы проверяем возможности кражи денег со счетов компании. Такая постановка задачи на порядок усложняет работу исследователя, так как ему нужно разобраться с тем, как выстроены бизнес-процессы, обойти системы защиты и продемонстрировать факт хищения денег.

