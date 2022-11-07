Культуролог расследует детективы с точки зрения географии

Прародителем жанра считается Эдгар Алан По, а значит, родина детектива — США. Однако вряд ли кто назовет какого-то американского сыщика, сопоставимого с британцем Шерлоком Холмсом. 9 ноября в библиотеке им. К. А. Тимирязева расскажут, как география влияла на сюжет и стиль детектива и о его трансформациях во времени. Бесплатно. 12+

Тех, кто читает современные детективы, бесит, когда в финале вдруг нарисовываются новые персонажи (а ты вообще-то на старых примерял роль убийцы) или когда злодеем оказывается полюбившийся герой (у которого, оказывается, временами бывает неожиданное помутнение рассудка). Нет, у классического детектива традиция: читателю честно дается возможность самому вычислить убийцу. Могут быть запутанности, обманы — но все карты, в общем, на руках. Британский детектив «Убийство Роджера Экройда» в исполнении Агаты Кристи ошеломил читательскую общественность тем, что убийцей может быть и повествователь. Правда, прием «ненадежный рассказчик» использовался в литературе давно. К примеру, чеховская «Драма на охоте» тоже из этой серии — убийцей оказался автор рукописи.

Французские детективы психологичны (там не столько убийств и расследований, сколько внутреннего мира героя), а в скандинавских нуарах авторы охотно наделяют героев психическими отклонениями и социопатией. Словом, место, где был написан детектив, очень важно. Но есть, однако, опыт Хедли Чейза, который воспринимается абсолютно американским детективщиком, хотя сам британец.

