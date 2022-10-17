Звезды корейской поп-музыки BTS уходят в армию

Солисты k-pop бэнда BTS уходят служить в армию — об этом 17 октября рассказало агентство BigHit Music, которое работает с артистами. В тексте сообщения, размещенном в соцсетях, говорится, что после феерического концерта в поддержку проведения World Expo 2030 в Пусане для таких действий — подходящее время.



Участники будут проходить все необходимые для оформления на военную службу процедуры по индивидуальному плану. Ансамбль может воссоединиться в 2025 году.

