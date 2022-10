Звезды корейской поп-музыки BTS уходят в армию

Перед уходом на паузу в карьере группа выпустила первый альбом-антологию. И в агентстве выразили надежду, что это также станет поводом для музыкантов осмыслить и реализовать свои сольные идеи. Также там намекнули, что название песни с последнего альбома — «Yet to Come (The Most Beautiful Moment)» («Еще впереди») — не пустые слова, и поклонников еще многое ждет.