Звезды корейской поп-музыки BTS уходят в армию

Солисты k-pop бэнда BTS уходят служить в армию — об этом 17 октября рассказало агентство BigHit Music, которое работает с артистами. В тексте сообщения, размещенном в соцсетях, говорится, что после феерического концерта в поддержку проведения World Expo 2030 в Пусане для таких действий — подходящее время.
Участники будут проходить все необходимые для оформления на военную службу процедуры по индивидуальному плану. Ансамбль может воссоединиться в 2025 году.
Перед уходом на паузу в карьере группа выпустила первый альбом-антологию. И в агентстве выразили надежду, что это также станет поводом для музыкантов осмыслить и реализовать свои сольные идеи. Также там намекнули, что название песни с последнего альбома — «Yet to Come (The Most Beautiful Moment)» («Еще впереди») — не пустые слова, и поклонников еще многое ждет.