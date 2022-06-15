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    BTS прямо за праздничным столом объявили о перерыве в творчестве

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    Южнокорейская группа BTS объявила перерыв в творчестве. Музыканты сделали объявление 14 июня, во время празднования 9-летия коллектива. Часовое видео праздничного ужина, на котором члены бой-бенда сначала поздравляют друг друга и общаются, а потом внезапно объявляют о паузе, появилось в их соцсетях.

    «Я думаю, нам следует провести некоторое время порознь, чтобы научиться снова быть одним целым», — говорит на записи Джей-Хоуп, один из семи солистов группы.

    Музыканты обратились к поклонникам и рассказали, что хотя группа стала невероятно популярна, ее участникам все еще нужно развиваться и взрослеть как отдельным людям и артистам. Многие из музыкантов коллектива хотят развивать свое сольное творчество.

    Первыми планируют выпустить сольные релизы солисты Джей-Хоуп и Шуга, которые ранее уже выпускали сольные записи. Выступление Джей-Хоупа в качестве хедлайнера планируется в конце июля на Lollapalooza — большом музыкальном фестивале в Чикаго. Это будет первое выступление музыканта из Южной Кореи в качестве главного артиста на мероприятии такого уровня в США.

    Группа BTS появилась в 2013 году. В 2017 году BTS стали одной из ведущих корейских групп на мировой музыкальной арене. Они выиграли в номинации «Лучший артист социальных сетей» на Billboard Music Awards, а их мини-альбом Love Yourself: Her достиг 7-го места в американском альбомном чарте Billboard 200, что стало наивысшим результатом среди всех корейских артистов, когда-либо попадавших в этот чарт. Их концерт, показанный на больших экранах в российских кинотеатрах BTS Permission to Dance, стал лидером уик-энда в марте и собрал почти 70 миллионов рублей.

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