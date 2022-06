BTS прямо за праздничным столом объявили о перерыве в творчестве

Группа BTS появилась в 2013 году. В 2017 году BTS стали одной из ведущих корейских групп на мировой музыкальной арене. Они выиграли в номинации «Лучший артист социальных сетей» на Billboard Music Awards, а их мини-альбом Love Yourself: Her достиг 7-го места в американском альбомном чарте Billboard 200, что стало наивысшим результатом среди всех корейских артистов, когда-либо попадавших в этот чарт. Их концерт, показанный на больших экранах в российских кинотеатрах BTS Permission to Dance, стал лидером уик-энда в марте и собрал почти 70 миллионов рублей.