BTS прямо за праздничным столом объявили о перерыве в творчестве

Южнокорейская группа BTS объявила перерыв в творчестве. Музыканты сделали объявление 14 июня, во время празднования 9-летия коллектива. Часовое видео праздничного ужина, на котором члены бой-бенда сначала поздравляют друг друга и общаются, а потом внезапно объявляют о паузе, появилось в их соцсетях.

«Я думаю, нам следует провести некоторое время порознь, чтобы научиться снова быть одним целым», — говорит на записи Джей-Хоуп, один из семи солистов группы.



Музыканты обратились к поклонникам и рассказали, что хотя группа стала невероятно популярна, ее участникам все еще нужно развиваться и взрослеть как отдельным людям и артистам. Многие из музыкантов коллектива хотят развивать свое сольное творчество.

