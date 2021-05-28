Группа BTS попала в Книгу рекордов Гиннесса, но не на телевидение в Китае. Её вырезали из «Друзей»

Второй рекорд был установлен, когда спустя 24 часа клип Butter набрал 108 миллионов 200 тысяч просмотров. То, что видео крайне популярно среди поклонников стало понятно практически сразу после релиза.

Южнокорейский бойз-бэнд BTS установил несколько рекордов Гиннесса с композицией Butter. Как говорится на сайте организации , клип на эту песню после его выхода одновременно смотрели 3,9 миллиона зрителей. Группа побила собственный результат — до этого ролик с их же композицией Dynamite смотрели три миллиона человек.

За сутки новинка BTS стала самой прослушиваемой и на сервисе Spotify. На этой платформе её результат — свыше 11 миллионов воспроизведений и загрузок. Это на 65 тысяч больше того, что собрал предыдущий рекордсмен — композиция I don't care Эда Ширана и Джастина Бибера, представленная в 2019 году.



Не все так радостно у бэнда складывается в Китае. Как пишет Variety, после выхода спецэпизода ситкома «Друзья» 27 мая из него вырезали моменты, на которых BTS появляются в качестве приглашённых звёзд. Причиной могли стать высказывания лидера коллектива о Корейской войне 1950 года, во время которой Китай был на стороне КНДР, а США поддерживали Южную Корею. Обращаясь к американцам в 2020 году, музыкант упомянул «несчётные жертвы» и «историю боли», которая затронула и их, и его нацию.



Из спецэпизода «Друзей», кроме BTS, убрали появление Леди Гаги, Джастина Бибера, а также фаната, который принадлежит к ЛГБТ-сообществу. Пользователи в Китае не увидят от четырёх до шести минут эпизода. Именно столько было сокращено на разных интернет-платформах. Сделали ли это китайские сервисы по собственной инициативе или же по указанию властей — неясно.

