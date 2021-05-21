K-pop группа BTS выпустила клип на англоязычный трек Butter. За первые 12 часов ролик на YouTube собрал больше 70 миллионов просмотров. По звучанию песня с первых минут напомнила фанатам «Another one bites the dust» группы Queen. Участники бойз-бэнда ранее уже говорили о том, что они поклонники британского коллектива.

После выхода трека BTS фанаты в рунете развернули классическую активность, призвав друг друга «бежать стримить на официальных платформах».

В августе 2020 года после выхода трека BTS Dynamite поклонники создавали особые плей-листы, в которых песня многократно повторялась, и включали их на фоне, чтобы прослушиваний у BTS становилось больше. Тогда клип на новинку бойз-бэнда набрал около 50 миллионов просмотров спустя всего несколько часов после релиза и получил больше пяти миллионов лайков.

