K-pop группа BTS выпустила клип на англоязычный трек Butter. За первые 12 часов ролик на YouTube собрал больше 70 миллионов просмотров. По звучанию песня с первых минут напомнила фанатам «Another one bites the dust» группы Queen. Участники бойз-бэнда ранее уже говорили о том, что они поклонники британского коллектива.
После выхода трека BTS фанаты в рунете развернули классическую активность, призвав друг друга «бежать стримить на официальных платформах».
В августе 2020 года после выхода трека BTS Dynamite поклонники создавали особые плей-листы, в которых песня многократно повторялась, и включали их на фоне, чтобы прослушиваний у BTS становилось больше. Тогда клип на новинку бойз-бэнда набрал около 50 миллионов просмотров спустя всего несколько часов после релиза и получил больше пяти миллионов лайков.
Фанаты южнокорейского коллектива, которых также называют ARMY, известны крайней активностью: многие из них готовы платить за доступ к многочисленным приложениям с информацией о том, что происходит в жизни участников бэнда, чтобы доказать свою преданность.
В феврале 2021 года день рождения солиста корейской группы Чона Хосока отмечали по всему миру: в крупнейших городах, в том числе и в Петербурге, на рекламных экранах крутили ролик с его изображением. В Москве фотография музыканта появилась на Останкинской башне. Средства на такой подарок собрали сами фанаты. В столице акция обошлась в 210 тысяч рублей, а в Петербурге — примерно в 15 тысяч.