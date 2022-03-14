На фоне отмен кинопремьер прокат в России возглавил k-pop от группы BTS

Отечественный кинопрокат по итогам уик-энда 10–13 марта возглавил фильм-концерт корейской поп-группы BTS Permission to Dance: On Stage — Seoul. Его трансляция шла всего один день в 220 кинотеатрах России и СНГ, цены на билеты были значительно выше средних. В итоге запись собрала 67 миллионов рублей, заняв в отсутствие премьер первую строчку рейтинга по итогам выходных, по информации сайта kinobusiness.com.



Второе место с 60 миллионами держит «старичок» проката — «Анчартед: На картах не значится», который идет в прокате уже пять уик-эндов, а третью — отечественная картина «Хочу замуж!» (около 40 миллионов рублей, вторая неделя в прокате).

