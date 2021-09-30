Продукты сразу трех громких коллабораций впечатлили музыкальный мир 30 сентября. Пока российские слушатели в течение всего дня ждали анонсированного на вечер клипа «Welcome To The Internet» своих любимцев Little Big, снятого вместе с американским певцом, продюсером и режиссером Оливером Три, мир не стоял на месте.
Утром во всемирной сети появился совместный трек ветеранов сцены — Элтона Джона и Стиви Уандера Finish Line. Это песня с предстоящего 32-го альбома «The Lockdown Sessions», на котором Элтон Джон поет с самыми разными современными артистами, включая Dua Lipa, Nicki Minaj, Gorillaz и Lil Nas X. Ранее уже был выпущен сингл с этого альбома: культовую песню группы Metallica «Nothing Else Matters» Элтон Джон записал с Майли Сайрус, виолончелистом Йо-Йо Ма, музыкантом Metallica Робертом Трухильо и участником группы Red Hot Chilli Peppers Чадом Смитом. Новый альбом коллабораций должен выйти 22 октября.
Автор: <a href="https://www.youtube.com/channel/UCcd0tBtip8YzdTCUw3OVv_Q" target="_blank" class="io-leave-page _">Elton John</a>/YouTube
А днем фанаты растиражировали новый клип корейцев BTS на песню «My Universe», записанную ими вместе с культовой британской группой Coldplay. Сама композиция вышла еще 24 сентября. В новом видео артисты предстают в виде голограмм на космическом корабле и персонажей компьютерной игры. Песня звучит на английском и корейском языках.
Автор: <a href="https://www.youtube.com/channel/UCDPM_n1atn2ijUwHd0NNRQw" target="_blank" class="io-leave-page _">Coldplay</a>/YouTube
Под вечер, правда, отметились премьерой и петербуржцы. Сначала Little Big обнародовали новый мини-альбом, песня с которого «Turn It Up», где рейв-группа играет не только с Oliver Tree, но и с эстонским рэпером Tommy Cash, уже стала популярна в сети в виде клипа. А потом и новое музыкальное видео The Internet. И это — шедевр, в котором обыгрываются все популярные мемы и шутки в сети начиная с 90-х — от смешивания «ментоса» с «колой» до спора о том, золотое платье на фотографии или синее.
Автор: Little Big/YouTube
Режиссерами творения указаны Алина Пязок, Оливер Три и Илья Прусикин.