Продукты сразу трех громких коллабораций впечатлили музыкальный мир 30 сентября. Пока российские слушатели в течение всего дня ждали анонсированного на вечер клипа «Welcome To The Internet» своих любимцев Little Big, снятого вместе с американским певцом, продюсером и режиссером Оливером Три, мир не стоял на месте.



Утром во всемирной сети появился совместный трек ветеранов сцены — Элтона Джона и Стиви Уандера Finish Line. Это песня с предстоящего 32-го альбома «The Lockdown Sessions», на котором Элтон Джон поет с самыми разными современными артистами, включая Dua Lipa, Nicki Minaj, Gorillaz и Lil Nas X. Ранее уже был выпущен сингл с этого альбома: культовую песню группы Metallica «Nothing Else Matters» Элтон Джон записал с Майли Сайрус, виолончелистом Йо-Йо Ма, музыкантом Metallica Робертом Трухильо и участником группы Red Hot Chilli Peppers Чадом Смитом. Новый альбом коллабораций должен выйти 22 октября.