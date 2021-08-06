Российская панк-рейв-группа Little Big продолжает поднимать настроение публике веселыми видеороликами. Фетишем их новой песни и клипа, выпущенных 6 августа, стали усы. «Фирменный» элемент образа солиста — Ильича — перебрался от него к девушкам: Софье Таюрской, израильской победительнице «Евровидения-2018» Нетте Барзилай и ко всем другим красоткам, снявшимся в видео.



Ролик про светскую жизнь, в которую стремительно ворвалась мода на усы у женщин, записывали на пляже. Там-то и разворачивается драма, когда конкурентки за мужское внимание и призы на различных конкурсах стремятся коварно оставить друг друга без усов.