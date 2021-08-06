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От Ильича «сбежали» усы. Little Big выпустили новый клип, который Кончита Вурст бы точно оценила

Little Big выложили смелую новинку с победительницей «Евровидения»

Российская панк-рейв-группа Little Big продолжает поднимать настроение публике веселыми видеороликами. Фетишем их новой песни и клипа, выпущенных 6 августа, стали усы. «Фирменный» элемент образа солиста — Ильича — перебрался от него к девушкам: Софье Таюрской, израильской победительнице «Евровидения-2018» Нетте Барзилай и ко всем другим красоткам, снявшимся в видео.

Ролик про светскую жизнь, в которую стремительно ворвалась мода на усы у женщин, записывали на пляже. Там-то и разворачивается драма, когда конкурентки за мужское внимание и призы на различных конкурсах стремятся коварно оставить друг друга без усов.

Автор: Little Big/YouTube

Израильская певица Netta не только принимала участие в съемках клипа и записи музыки, но и является соавтором текста. Поклонники Little Big оценили коллаборацию, заметив, что это достойная замена танцующему Пухляшу в голубом, с которым музыканты перестали готовить совместные проекты.

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Комментарии (3)

Шихаэль Мумахер
блевотненько
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Главное, что бы усы Пескова к Памфиловой не перебежали.🤭
Vanko
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