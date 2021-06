Группа Little Big выпустила мини-альбом каверов на российские и зарубежные песни. Сборник «Covers» стал доступен 4 июня. Обложка отсылает к альбому Nevermind группы Nirvana: вокалист Антон Лиссов повторяет классический образ и под водой плывет за долларовой купюрой, подвешенной на рыболовный крючок.

Несмотря на снимок, новых версий треков группы Курта Кобейна в сборнике нет. Среди пяти песен, записанных в более современном электронном звучании, оказались Everybody коллектива Backstreet Boys, Blitzkrieg Bop панк-рокеров Ramones, Barbie Girl датско-норвежской поп-группы Aqua, Mamma Maria итальянского коллектива Ricchi e Poveri, а также «Я не колдунья», известная в исполнении Надежды Кадышевой. При этом последнее название артисты поменяли, сократив его до простого «Колдунья». Слово записали латиницей.

Поклонники Little Big удивились альбому с таким содержимым. Впрочем, нашлись и те, кому идея понравилась: «С такой обложкой могли бы и «Нирвану» закаверить», — «подсказал» в комментариях в группе «ВКонтакте» один из фанатов.



На трек «Everybody» Little Big выпустят клип. Премьера на YouTube канале пройдёт в этот же день, 4 июня.



В конце мая группа выложила чёрно-белый ролик на песню We Are Little Big. Некоторые фанаты так соскучились по тяжёлому року в исполнении команды Прусикина, что в шутку назвали петербуржцев однозначными победителями «Евровидения», в котором, впрочем, коллектив в этом году не участвовал.