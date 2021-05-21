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Little Big вернулись к истокам и «выиграли Евровидение» без участия в нем. Группа выдала «тяжеляк»

«Природа настолько очистилась», что Little Big «выиграли Евровидение»

Главные хитмейкеры российской сцены — группа Little Big — порадовала поклонников возвращением к своему раннему стилю. В новой песне We Are Little Big, премьера которой в соцсетях состоялась 21 мая, группа выдала тяжелый рок — хоть и с характерным электронным включением.

«Боевик» был встречен «на ура»: «Наконец-то «Литл Биг» стали такими, какими мы их любим», «Природа настолько очистилась, что «литл биг» вернули старый стиль», «Ну наконец-то не попса, а достойный трек от «литтл биг». Уважение!» — радовались комментаторы.

Некоторые поставили премьеру «в контекст» «Евровидения», финал которого состоится завтра и в котором музыканты не смогли принять участие год назад из-за пандемии.

«Выиграть Евровидение, даже не участвуя в нем. Вот это уровень! Браво», — оценили в сети.

«Черно-белый» клип на песню снимали в московском клубе. За первый же час после премьеры число просмотров нового видео перевалило за 100 тысяч.

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Комментарии (5)

simak
Если бы ещё хотя бы одно слово было по-русски...
Alkaline
Фууу. Ви вил рок ю...
265839865
Хороший забой!
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