Главные хитмейкеры российской сцены — группа Little Big — порадовала поклонников возвращением к своему раннему стилю. В новой песне We Are Little Big, премьера которой в соцсетях состоялась 21 мая, группа выдала тяжелый рок — хоть и с характерным электронным включением.



«Боевик» был встречен «на ура»: «Наконец-то «Литл Биг» стали такими, какими мы их любим», «Природа настолько очистилась, что «литл биг» вернули старый стиль», «Ну наконец-то не попса, а достойный трек от «литтл биг». Уважение!» — радовались комментаторы.