Главные хитмейкеры российской сцены — группа Little Big — порадовала поклонников возвращением к своему раннему стилю. В новой песне We Are Little Big, премьера которой в соцсетях состоялась 21 мая, группа выдала тяжелый рок — хоть и с характерным электронным включением.
«Боевик» был встречен «на ура»: «Наконец-то «Литл Биг» стали такими, какими мы их любим», «Природа настолько очистилась, что «литл биг» вернули старый стиль», «Ну наконец-то не попса, а достойный трек от «литтл биг». Уважение!» — радовались комментаторы.
Некоторые поставили премьеру «в контекст» «Евровидения», финал которого состоится завтра и в котором музыканты не смогли принять участие год назад из-за пандемии.
«Выиграть Евровидение, даже не участвуя в нем. Вот это уровень! Браво», — оценили в сети.
«Черно-белый» клип на песню снимали в московском клубе. За первый же час после премьеры число просмотров нового видео перевалило за 100 тысяч.