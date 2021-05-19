В Роттердаме прошел первый полуфинал конкурса песни «Евровидение». В нем под третьим номером выступала представительница России Manizha. Выбор этой артистки стал предметом острейших дискуссий внутри страны.

Певица исполнила песню «Русская женщина», сменив два образа — платье а-ля «баба на чайнике» на каркасе, собранное из лоскутков тканей с разных частей страны, а также красный рабочий комбинезон. Часть песни звучала на русском, часть — на английском языке. В визуальном оформлении номера на экране были использованы картины художниц Натальи Гончаровой и Александры Экстер. Во второй половине ролика зрителям показали мозаику из экранов с самыми разными женщинами страны — от мамы певицы до Чулпан Хаматовой.

После выступления Манижа рассказала, как счастлива петь перед такой большой и доброй аудиторией, и что ей было очень важно донести свой месседж. После этих слов певица расплакалась. Впрочем, это были слезы радости, и не напрасной: певица получила голоса международной аудитории и пробилась в финал конкурса.



Фото: скриншот эфира «Первого канала» с сайта https://www.1tv.ru/live Поделиться Поделиться







Конкуренция в первом полуфинале была достаточно жесткой — конкурсу задали тон артисты The Roop из Литвы, которых называли конкурентами Little Big (они также должны были выступать в прошлом году, но решили поучаствовать в конкурсе и в этом), уникальные возможности голоса, которым бы позавидовала дива Плавалагуна из «Пятого элемента», показала представительница Израиля Eden Alene (и платье ее было не менее интересным), в этнические мотивы и родную речь, рискнув успехом у международной аудитории, ударились артисты из Украины Go_A, а танцевальная группа из Хорватии, сопровождавшая певицу Albina, игриво поблескивала серебряными штанишками. Также в этом полуфинале, уже традиционно, выступила, вопреки географическим принципам, представительница Австралии.



В перерыве, пока шло голосование, зрителям рассказали о стране-хозяйке — Нилерландах, напомнив, что большая часть страны находится на уровне ниже мирового океана. Шоу Давины Мишель, оформленное в морской стилистике, сгладило ожидание.

Финал конкурса пройдет 22 мая, а до этого, 20 мая, выступят участники второго полуфинала.

