Лидер группы Little Big зарегистрировал товарный знак. Его можно использовать для ночных клубов, одежды и аппаратуры

Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин зарегистрировал торговую марку Skibidi. В Роспатенте одобрили ее использование для множества товаров и услуг, в том числе одежды, музыкальной аппаратуры и ночных клубов.



СМИ обратили внимание на регистрацию товарного знака на днях. Как выяснила «Фонтанка», по данным СПАРК, вокалист Little Big подал заявку на регистрацию товарного знака еще в июле 2019 года, в ноябре 2020-го Роспатент зарегистрировал его. Он будет действовать до 2029-го.



В перечне товаров и услуг, которые Прусикин сможет выпускать под этим брендом, указаны не только «клубы-кафе ночные», но и посуда, одежда, спортивный инвентарь, записанная музыка и организация спортивных и культурных мероприятий.

