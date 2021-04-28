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Лидер группы Little Big зарегистрировал товарный знак. Его можно использовать для ночных клубов, одежды и аппаратуры

Илья Прусикин из Little Big создал бренд Skibidi

Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин зарегистрировал торговую марку Skibidi. В Роспатенте одобрили ее использование для множества товаров и услуг, в том числе одежды, музыкальной аппаратуры и ночных клубов.

СМИ обратили внимание на регистрацию товарного знака на днях. Как выяснила «Фонтанка», по данным СПАРК, вокалист Little Big подал заявку на регистрацию товарного знака еще в июле 2019 года, в ноябре 2020-го Роспатент зарегистрировал его. Он будет действовать до 2029-го.

В перечне товаров и услуг, которые Прусикин сможет выпускать под этим брендом, указаны не только «клубы-кафе ночные», но и посуда, одежда, спортивный инвентарь, записанная музыка и организация спортивных и культурных мероприятий.

PR-менеджер группы Little Big Полина Храмова в разговоре с «Фонтанкой» 28 апреля не ответила на вопрос, что именно Прусикин планирует делать под товарным знаком. «Мы не будем комментировать эту информацию», — сказала она.

Little Big — популярная петербургская группа. Она должна была представлять Россию на «Евровидении» в 2020 году. Из-за пандемии коронавируса конкурс отменили и перенесли на 2021 год, однако Little Big отказались участвовать в отборе, предоставив такую возможность другим российским исполнителям.

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