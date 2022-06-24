Группа Little Big выпустила пацифистский клип Generation Cancellation

Петербургская панк-рейв группа с мировой известностью Little Big выпустила 24 июня на своем YouTube-канале клип на песню Generation Cancellation, в котором выразила свое отношение к событиям в Украине.

В двухминутном ролике, авторами идеи и сценария которого являются Алина Пязок и Илья Прусикин, политики, чьи глаза спрятаны за значками мировых валют, «играют в шахматы» фигурками живых солдат, наводят друг на друга оружие, «угощают» детей ракетами, а их носы вырастают, как у Пиноккио, от вранья, пронзая мозги своих избирателей.

Фото: Скриншот клипа youtube.com/Little Big Фото: Скриншот клипа youtube.com/Little Big Фото: Скриншот клипа youtube.com/Little Big Фото: Скриншот клипа youtube.com/Little Big Фото: Скриншот клипа youtube.com/Little Big Фото: Скриншот клипа youtube.com/Little Big Фото: Скриншот клипа youtube.com/Little Big Фото: Скриншот клипа youtube.com/Little Big Фото: Скриншот клипа youtube.com/Little Big Фото: Скриншот клипа youtube.com/Little Big Поделиться Поделиться





Антиутопию дополняет буквализация метафоры о том, что телевидение засоряет людям головы, а комфортный мир роскошных автомобилей, компьютеров и соцсетей оказывается миражом — стоит лишь снять очки виртуальной реальности, отгораживающие пользователя от неприглядных будней с грязными разрушающимися панельными домами. Рты людей застегнуты на молнии, от ракетных ударов гибнут города.

Финалом апокалипсиса становится нажатие «красной кнопки» с надписью «Cancel», после чего солисты группы — Ильич и Софья Таюрская — оказываются в «костюмах Адама и Евы», вероятно, там, откуда последние были изгнаны.

