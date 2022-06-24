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    Музыка

    Группа Little Big выпустила пацифистский клип Generation Cancellation

    1852
    3 комментария

    Петербургская панк-рейв группа с мировой известностью Little Big выпустила 24 июня на своем YouTube-канале клип на песню Generation Cancellation, в котором выразила свое отношение к событиям в Украине.

    В двухминутном ролике, авторами идеи и сценария которого являются Алина Пязок и Илья Прусикин, политики, чьи глаза спрятаны за значками мировых валют, «играют в шахматы» фигурками живых солдат, наводят друг на друга оружие, «угощают» детей ракетами, а их носы вырастают, как у Пиноккио, от вранья, пронзая мозги своих избирателей.

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    Антиутопию дополняет буквализация метафоры о том, что телевидение засоряет людям головы, а комфортный мир роскошных автомобилей, компьютеров и соцсетей оказывается миражом — стоит лишь снять очки виртуальной реальности, отгораживающие пользователя от неприглядных будней с грязными разрушающимися панельными домами. Рты людей застегнуты на молнии, от ракетных ударов гибнут города.

    Финалом апокалипсиса становится нажатие «красной кнопки» с надписью «Cancel», после чего солисты группы — Ильич и Софья Таюрская — оказываются в «костюмах Адама и Евы», вероятно, там, откуда последние были изгнаны.

    Клип Generation Cancellation стал первой видеоработой Little Big за последние 8 месяцев и, соответственно, первым клипом с начала спецоперации России в Украине.

    Ранее с многочисленными отменами и переносами выступлений в России столкнулись отечественные группы и артисты, не поддержавшие действия своей страны. Среди них — Би-2, ДДТ, Манижа и участники «Отличного FEST'а».

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    Комментарии (3)

    grannie
    По-моему, уже откомментировавшие ещё не посмотрели клип ;-)
    В конце там явно Белый дом и Байден.

    А вообще, визуальная задумка интересная, но музыкальный материал - полный шлак.
    MidNightWoodpecker
    ну вот и еще иноагентов, оскорбляющих светлые лики наемников прибавилось.
    Андрей_спб
    Респект и уважуха.
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