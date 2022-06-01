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    Группа «ДДТ» объяснила перенос московского концерта на год

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    2 комментария

    Выступление группы «ДДТ» не смогли согласовать со столичными властями, поэтому концерт пришлось отложить. Об этом 1 июня говорится на странице коллектива во «ВКонтакте».

    По мнению группы, причиной для отказа стала позиция «ДДТ» по поводу спецоперации на Украине. «В результате организаторам не удалось согласовать мероприятие с департаментом региональной безопасности г. Москвы. Нами были приложены все усилия и доступные возможности, чтобы сохранить выступление 10 июня 2022 года, но тщетно», — сказано в заявлении.

    Теперь концерт на «Открытии Банк Арене» в Москве перенесен на 17 июня 2023 года. Дата может быть скорректирована. Все купленные билеты можно вернуть. Тем, кто все же решит дождаться выступления, менять билеты на новые не придется.

    Как писала «Фонтанка», после концерта в Уфе на основателя группы «ДДТ» Юрия Шевчука составили протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация российской армии). Административное дело поступило в суд Петербурга, но было возвращено составителям в Башкирию.

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    Комментарии (2)

    07A
    Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины.
    angel of death
    1 Собянин уже не может организовать концерт? сдаёт старик...
    читать все комментариидобавить комментарий

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