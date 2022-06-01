Группа «ДДТ» объяснила перенос московского концерта на год

Выступление группы «ДДТ» не смогли согласовать со столичными властями, поэтому концерт пришлось отложить. Об этом 1 июня говорится на странице коллектива во «ВКонтакте».



По мнению группы, причиной для отказа стала позиция «ДДТ» по поводу спецоперации на Украине. «В результате организаторам не удалось согласовать мероприятие с департаментом региональной безопасности г. Москвы. Нами были приложены все усилия и доступные возможности, чтобы сохранить выступление 10 июня 2022 года, но тщетно», — сказано в заявлении.