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    Из Уфы в Петербург и обратно. Дело Шевчука снова в дороге

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    17 комментариев

    Дзержинский районный суд Петербурга не смог рассмотреть дело об административном правонарушении Юрия Шевчука. Торопясь передать материалы судье, в Уфе забыли написать, чем именно провинился лидер группы ДДТ. Протокол едет обратно.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 30 мая, Дзержинский райсуд вернул составителям материалы в отношении Юрия Шевчука для работы над ошибками. Их сочли существенными, на заседании такого рода недостатки не восполнить.

    «В протоколе не описано событие правонарушения, отсутствует указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан», — уточнили в пресс-службе то, что упустили в Уфе.

    Как писала «Фонтанка», протокол по статье 20.3.3 КоАП был составлен на основателя группы ДДТ после концерта в Уфе местной полицией. Шевчук со сцены говорил о своём отношении к родине, гибели солдат и мирного населения.

    Районный суд Уфы не стал разбираться с правонарушением и направил дело в Петербург, решив, что такова подсудность. Материалы добрались 26 мая, примерно за неделю.

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    Комментарии (17)

    Дядя Бо
    П - профессионализм.
    AndrewBarsik
    По-видимому судьи внимательно смотрели фильм "Нюрнберг"
    DjCvetkov
    Скан протокола в студию!
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