Юрий Шевчук отказался давать объяснения по делу о дискредитации армии

Музыкант Юрий Шевчук отказался давать объяснения по делу о дискредитации российской армии (статья 20.3.3 КоАП РФ). Об этом «Фонтанке» 20 мая рассказал адвокат лидера ДДТ Александр Передрук.
Он уточнил, что Шевчук принял такое решение еще во время составления протокола в Уфе.
Дата судебного заседания в Петербурге пока неизвестна. По оценке Передрука, передача материалов дела займет семь-десять дней.
Протокол по статье 20.3.3 Кодекса административных правонарушений был составлен на Юрия Шевчука после концерта в Уфе местной полицией. Слова, произнесенные со сцены, оценили как дискредитацию российской армии.