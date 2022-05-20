Юрий Шевчук отказался давать объяснения по делу о дискредитации армии

Музыкант Юрий Шевчук отказался давать объяснения по делу о дискредитации российской армии (статья 20.3.3 КоАП РФ). Об этом «Фонтанке» 20 мая рассказал адвокат лидера ДДТ Александр Передрук.

Он уточнил, что Шевчук принял такое решение еще во время составления протокола в Уфе.



Дата судебного заседания в Петербурге пока неизвестна. По оценке Передрука, передача материалов дела займет семь-десять дней.

