    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 9

    4 м/с, с-в

    764мм

    42%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd62.4eur64.94
    Что происходит на УкраинеОтмена маршрутокСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    Юрий Шевчук отказался давать объяснения по делу о дискредитации армии

    6370
    23 комментария

    Музыкант Юрий Шевчук отказался давать объяснения по делу о дискредитации российской армии (статья 20.3.3 КоАП РФ). Об этом «Фонтанке» 20 мая рассказал адвокат лидера ДДТ Александр Передрук.

    Фото: Предоставил Александр Передрук
    ПоделитьсяПоделиться

    Он уточнил, что Шевчук принял такое решение еще во время составления протокола в Уфе.

    Дата судебного заседания в Петербурге пока неизвестна. По оценке Передрука, передача материалов дела займет семь-десять дней.

    Протокол по статье 20.3.3 Кодекса административных правонарушений был составлен на Юрия Шевчука после концерта в Уфе местной полицией. Слова, произнесенные со сцены, оценили как дискредитацию российской армии.

    Фото: Предоставил Александр Передрук

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (23)

    274866414
    Юрий, поддерживаю вас. И спасибо вам.
    moon239
    Не знаю почему, вспомнил одну ситуацию из прямой линии с президентом... Хованский - Уралвагонзавод... мы с рабочими как один... и далее не помню... Вдруг его президент назначает постпредом... Где Хованский сейчас, кто-нибудь о нём слышит, а эта должность чиновника категории "А", я о чём, ЮЮШ будут помнить и петь его песни, а теперь назовите хотя бы ФИО хотя бы одного полпреда, губернатора, министра... Именно полностью... Если кто не понял - Юрий Юлианович Шевчук
    Godrab
    Держись, Юра! Столько лжи вокруг и мерзости. Хорошо, что слава Богу, есть люди не продавшие свою совесть!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close