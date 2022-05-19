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    «Что вы паритесь?» Шевчук прокомментировал вменяемую ему дискредитацию армии

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    9 комментариев

    Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук прокомментировал инцидент с участием полиции после концерта в Уфе, который закончился делом о дискредитации армии.

    «Да ладно, что вы паритесь?! Прекрасный был концерт. Но ситуации разные бывают», — сказал музыкант изданию UFA1.RU.

    На вопрос о поступлении дела в уфимский суд он ответил: «Адвоката найдем». В ближайшее время Шевчук вернется в Петербург.

    «Фонтанка» писала, что в четверг в Советский районный суд Уфы поступили материалы на Юрия Шевчука по статье 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ»). О том, что на лидера ДДТ после концерта в столице Башкирии составили протокол, сообщил организатор мероприятия Радмир Усаев. По его словам, сразу после окончания мероприятия за кулисы проникли силовики и в течение часа вели беседу с Шевчуком.

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    Комментарии (9)

    Денеб
    Юрию Юлианычу - респект! Все, кому что-то "вменяют" - порядочные люди....
    Huga Birchtree
    Поэтам свойственно стареть. Если молодым выражение мыслей делали через творчество, через пение. Теперь уже так не получить. Такое на выступлении никому не интересно. На выступлении интересно слушать творчество. А творчество закончилось.Тогда может быть пора отдыхать?
    267288717
    Наверное, этот диверсант и вражий агент лживо заявил, что-то вроде того, что Россия напала на Украину. Сажать надо за такую клевету!
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