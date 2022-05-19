«Что вы паритесь?» Шевчук прокомментировал вменяемую ему дискредитацию армии

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук прокомментировал инцидент с участием полиции после концерта в Уфе, который закончился делом о дискредитации армии.
«Да ладно, что вы паритесь?! Прекрасный был концерт. Но ситуации разные бывают», — сказал музыкант изданию UFA1.RU.
На вопрос о поступлении дела в уфимский суд он ответил: «Адвоката найдем». В ближайшее время Шевчук вернется в Петербург.
«Фонтанка» писала, что в четверг в Советский районный суд Уфы поступили материалы на Юрия Шевчука по статье 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ»). О том, что на лидера ДДТ после концерта в столице Башкирии составили протокол, сообщил организатор мероприятия Радмир Усаев. По его словам, сразу после окончания мероприятия за кулисы проникли силовики и в течение часа вели беседу с Шевчуком.