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    Стало известно, в каких правонарушениях уличили Юрия Шевчука на концерте в Уфе

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    18 комментариев

    Нарушения по статье 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ») вменили музыканту Юрию Шевчуку на концерте в Уфе. Об этом «Фонтанке» 19 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Башкортостан.

    «Буквально только что материалы на Юрия Шевчука поступили в Советский районный суд Уфы, по статье 20.3.3 КоАП РФ. Судебное заседание пока не назначено, материалы только что зарегистрированы, находятся на рассмотрении, переданы судье Егоровой», — уточнили нашему изданию в объединенной пресс-службе судов РБ.

    О том, что на лидера ДДТ после концерта составили протокол, сообщил организатор мероприятия Радмир Усаев.

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    Комментарии (17)

    267086865
    Жесть...ну и время.
    274428684
    Какое отношение пятая точка президента имеет к вооружённым силам?
    Алик-1
    У нас так: либо ты с нами, либо против нас. Не вашим, ни нашим сегодня уже не годится. Юре-алкоголику пора бы это понять
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