Стало известно, в каких правонарушениях уличили Юрия Шевчука на концерте в Уфе

Нарушения по статье 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ») вменили музыканту Юрию Шевчуку на концерте в Уфе. Об этом «Фонтанке» 19 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Башкортостан.
«Буквально только что материалы на Юрия Шевчука поступили в Советский районный суд Уфы, по статье 20.3.3 КоАП РФ. Судебное заседание пока не назначено, материалы только что зарегистрированы, находятся на рассмотрении, переданы судье Егоровой», — уточнили нашему изданию в объединенной пресс-службе судов РБ.
О том, что на лидера ДДТ после концерта составили протокол, сообщил организатор мероприятия Радмир Усаев.