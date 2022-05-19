Организатор концерта ДДТ в Уфе сообщил, что на Шевчука составили протокол после выступления

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук вынужден был беседовать с сотрудниками полиции сразу после выступления в Уфе. Об этом 19 мая сообщил продюсер Радмир Усаев. Он рассказал, что концерт прошел очень хорошо, но все самое интересное началось после.



«Сразу после концерта за кулисы проникли силовики, изолировали Ю. Ю. от группы не пропуская даже директора коллектива (выставив на входе в гримёрку силовой заслон из двух сотрудников в форме спецназа) и в течение часа вели беседу по факту прошедшего концерта», — рассказал Усаев.

