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    Концерт «ДДТ» в Тюмени отменили после отказа Шевчука играть в зале с огромной Z

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    39 комментариев

    В Тюмени концерт группы «ДДТ» был отменен после того, как Юрий Шевчук отказался играть в зале с символикой в поддержку российской армии. Музыкант рассказал об этом в интервью журналисту Александру Плющеву 21 апреля.

    «Может, запретить наш концерт решили, потому что мы поменяли зал. У нас был зал заявлен для концерта, и там они нарисовали огромную букву Z. Мы отказались там играть, перенесли концерт в другой зал. Другой зал нам уже не дали», — пояснил Шевчук.

    Как пишет 72.RU, организаторы концерта не смогли объяснить, почему его отменили. «Это арендное мероприятие. Мы просто предоставляем площадку. <...> Когда я последний раз была [в филармонии] 15-го числа, никаких символик в концертном зале не было», — сказала пресс-секретарь Тюменского концертно-театрального объединения Наталья Рябкова.

    Концерты «ДДТ» должны были пройти 20 и 21 апреля в Тюменской филармонии.

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    Комментарии (39)

    any_5e4cfc41eb9fb
    Шевчук не станет. Ну а творчество? А творчество потом. Сейчас важнее первое
    274583136
    Юра давно живет в своем мире, как музыкант не интересен лет 10. Жить в деревне с бородой (не жена) очень хорошо, но мир меняется . Кста, чо по турецким ударам по курдам? Или еврейских по арабам? Уже объясните без привлечения плесени, почему НАМ нельзя, а остальным можно?
    260567431
    Молодец. О зрителях, купивших билеты, подумать не забыл.
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