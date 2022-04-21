Концерт «ДДТ» в Тюмени отменили после отказа Шевчука играть в зале с огромной Z

В Тюмени концерт группы «ДДТ» был отменен после того, как Юрий Шевчук отказался играть в зале с символикой в поддержку российской армии. Музыкант рассказал об этом в интервью журналисту Александру Плющеву 21 апреля.



«Может, запретить наш концерт решили, потому что мы поменяли зал. У нас был зал заявлен для концерта, и там они нарисовали огромную букву Z. Мы отказались там играть, перенесли концерт в другой зал. Другой зал нам уже не дали», — пояснил Шевчук.



Как пишет 72.RU, организаторы концерта не смогли объяснить, почему его отменили. «Это арендное мероприятие. Мы просто предоставляем площадку. <...> Когда я последний раз была [в филармонии] 15-го числа, никаких символик в концертном зале не было», — сказала пресс-секретарь Тюменского концертно-театрального объединения Наталья Рябкова.

