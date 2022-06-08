Рекомендация и предупреждение. В Петербурге снова отменили концерт «Би-2»

Концерт группы «Би-2», который должен был состояться 17 июня в петербургском ресторане, отменен. Организаторы мероприятия и собеседники «Фонтанки» расходятся в версиях о причине.

Выступление дуэта Шуры и Левы планировалось в дни закрытия ПМЭФ, который пройдет в Петербурге 15–18 июня. По информации Рен ТВ, места за столиками ресторана в вечер концерта продавались за 50 тысяч рублей. После того как стало известно о запланированном концерте группы, в ряде СМИ и телеграм-каналов начались негативные публикации о предстоящем событии. Так, в телеграм-канале «real cultras Z» мероприятие назвали рискованным ходом для организаторов, которые «готовы зарабатывать на всем». «Им тут еще работать. Форум-то — «экономический», могут и запомнить «пожертвователей», — написали анонимные авторы.

Из собственных источников «Фонтанке» 8 июня стало известно, что концерт в Ginza отменили после рекомендации со стороны одного из силовых ведомств. Пресс-служба сети ресторанов озвучила другую причину. «Это произошло в связи с динамикой продаж», — заверили представители заведения.

Днем ранее стало известно, что на фестивале «Стереолето» не выступит певица Манижа. Против нее также развернулась кампания в блогах, где публиковались инструкции, как противодействовать проведению концерта. Подписчикам предлагалось писать заявления в МВД с просьбой привлечь артистку за дискредитацию действий Вооруженных сил России.



Ранее «Фонтанка» писала о волне отмен концертов «Би-2». Она началась после того, как концерт в Омске отменился из-за отказа музыкантов выступать под баннером с провластным лозунгом. Сама группа объясняла свой подход к оформлению требованиями сценографии. После этого выступления «Би-2» не состоялись в Казани, Уфе, Пензе и других городах. Спектакль «Письма и песни» «Квартета И» и группы «Би-2», который планировался в Петербурге на 18 мая, также за 2 дня до выступления перенесли на неопределенный срок.

