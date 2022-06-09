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    Музыка

    На «Отличном FEST’е» в Петербурге отменили всех. Ну, почти — публикуем список

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    2 комментария

    Срочные изменения вносят организаторы в программу мероприятия «Отличный FEST», который должен пройти 11–12 июня в петербургском Музее стрит-арта. 9 июня они объявили, что к публике не выйдут не только Anacondaz, которые уже предупредили своих поклонников о непреодолимых обстоятельствах несколько дней назад, но и еще три исполнителя, считавшихся хедлайнерами. Это «Кис-Кис», Алена Швец и dora.

    «Мы понимаем, как ты хотел увидеть этих артистов на «Отличном FESTe!», и мы расстроены не меньше, — говорится в посте в группе фестиваля «ВКонтакте». — Предвосхищая вопрос о возврате билета, уведомляем, что изменения в лайн-апе фестиваля не являются основанием для возврата билета. Остальные услуги фестиваля будут оказаны в полной мере. А уже завтра мы объявим нового хедлайнера главной сцены».

    Организаторы указали, что обстоятельства отмены не зависят ни от них, ни от артистов.

    Ранее в Петербурге произошел ряд других громких отмен выступлений артистов, которые не поддержали спецоперацию. Среди них — «Би-2», чьи выступления были сняты с афиш сначала в БКЗ «Октябрьский», а потом и в дни ПМЭФ в ресторане Ginza — как выяснила «Фонтанка», после рекомендации со стороны одного из силовых ведомств.

    Не выступит на «Стереолете» Манижа. А любителей классической музыки не смог порадовать Василий Синайский.

    Кроме того, уже в Москве был перенесен большой концерт группы «ДДТ». А в Театре Ермоловой сняли с репертуара спектакль Максима Диденко по книге Дмитрия Глуховского «Текст».

    В большинстве случаев отменам предшествовала травля в телеграм-каналах определенной политической направленности и «патриотических» СМИ.

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    Комментарии (2)

    Kot Piter
    "уже завтра мы объявим нового хедлайнера главной сцены" -
    Газманов? 😆
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