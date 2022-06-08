Объявленный в розыск Глуховский рассказал, что спектакль по его «Тексту» снят с репертуара

Писатель Дмитрий Глуховский сообщил, что спектакль по его роману «Текст» в Театре Ермоловой закрыли. Об этом он написал 8 июня в своем телеграм-канале.



«Спектакль «Текст» в Театре Ермоловой закрыт. Вчера ещё играли его — а после окончания собрали за кулисами артистов и объявили им, что спектакль убирают из репертуара. Быстро реагируют на новости, молодцы! Flash forward into the past (можно перевести как «вперед, в прошлое». — Прим. ред.)», — написал Глуховский.

