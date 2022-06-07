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    Писателю Глуховскому вменили дискредитацию армию и нехорошее про президента. Он заочно арестован

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    Писатель Дмитрий Глуховский арестован по уголовному делу о дискредитации российской армии, правда заочно. Он рассказал, за что оказался под следствием.

    Как пишет Глуховский в своём телеграм-канале 7 июня, дело в отношении него возбудил Следственный комитет. Поводом стал пост в инстаграме*, в котором он осуждает спецоперацию. Отягчающим обстоятельством, по его словам, стало нелестное высказывание в адрес президента России.

    Информация об аресте Глуховского появилась в картотеке Басманного районного суда Москвы. Автору романов «Метро 2033», «Метро 2034», «Пост» и «Текст» вменили пункт «в» второй части статьи 207.3 УК — публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ с искусственным созданием доказательств обвинения.

    Ходатайство следствия о заключении под стражу удовлетворено 13 мая, решение обжалуют. Согласно базе МВД, фигурант объявлен в розыск.

    * Instagram запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

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