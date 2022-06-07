Писателю Глуховскому вменили дискредитацию армию и нехорошее про президента. Он заочно арестован

Писатель Дмитрий Глуховский арестован по уголовному делу о дискредитации российской армии, правда заочно. Он рассказал, за что оказался под следствием.



Как пишет Глуховский в своём телеграм-канале 7 июня, дело в отношении него возбудил Следственный комитет. Поводом стал пост в инстаграме*, в котором он осуждает спецоперацию. Отягчающим обстоятельством, по его словам, стало нелестное высказывание в адрес президента России.