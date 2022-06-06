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    «Кис-кис», Anacondaz, «Аффинаж» и другие музыканты ждут петербуржцев на «Отличном FESTе»

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    Для тех, кого не привлек лайнап нынешнего «Стереолета», есть альтернативный вариант — 11–12 июня в Музее стрит-арта состоится «Отличный FEST» (12+).

    Группа «Папин Олимпос»
    Группа «Папин Олимпос»Фото: /vk.com/fatherstracksuit
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    На фестивале будут работать три сцены — «Драйв», «Романтика» и «Молодость», на которых выступят соответствующие этим определениям, по мнению организаторов, артисты. Например, за драйв будут отвечать принцессы панк-рока из «Кис-кис», рэперы Anacondaz и петербургские романтики из «Аффинаж».

    Романтику подарят Алена Швец, Sirotkin, Zotolo, а группы «Дешевые драмы», «Папин Олимпос» и другие олицетворяют собой молодость. Здесь хочется особенно выделить девичий дуэт «Ритуальные услуги». Бывшие воспитанницы Александра Ионова уже давно покинули лейбл и, находясь в свободном плавании, выпустили мини-альбом «А как бы хотелось, Pt. 1» и отправились в большой тур по России. Группа «Ритуальные услуги» выступала в прямом эфире «Фонтанки» в рамках антиковидного марафона:

    Перечисленные коллективы — это далеко не весь лайнап фестиваля. Подробное расписание смотрите в соцсетях фестиваля.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Группа «Папин Олимпос»
    Группа «Папин Олимпос»Фото: /vk.com/fatherstracksuit

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