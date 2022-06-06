Фестиваль Stereoleto-2022: Агутин, Shortparis, Dead Blonde и многие-многие другие

Фестивали возвращаются в наши жизни, и первой крупной ласточкой в этом году станет Stereoleto. Фестиваль состоится 12–13 июня в «Севкабель порту» (0+).
В этом году на сценах фестиваля выступят около 40 артистов, среди которых полно известнейших имен — Shortparis, The Hatters, «Дайте Танк!», Dead Blonde и другие. Интересно, что в этом году остро ощущается преемственность музыкальных поколений, ведь тут же на афише крупно написаны имена Жанны Агузаровой, Найка Борзова и крупнее всех — Леонида Агутина, выступление которого, кажется, станет главным событием этого «Стереолета».
Но на внимание аудитории претендуют не только мэтры, но и восходящие звезды, например петербургская певица Стереополина, которая в прошлом году мощно ворвалась в наши плееры со своим альбомом «Суперлуние». Творчество Стереополины отсылает нас во времена синтезаторных 80-х, да и в клипах остро чувствуется ностальгия и уважение к ушедшей эпохе.
Также зрители услышат коллектив Super Collection Orchestra, чья композиция «Сильнее» вошла в саундтрек фильма «Майор Гром: Чумной доктор», участницу прошлогоднего «Евровидения» Манижу, прославившегося мемным «Ауф» рэпера SQWOZ BAB и многих-многих других. Подробную программу и расписание выступлений ищите на сайте фестиваля.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»