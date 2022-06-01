Концерт группы «ДДТ» в Москве перенесли

Концерт группы «ДДТ», который должен был состояться в Москве 10 июня, перенесли. Представитель одного из билетных операторов сообщил корреспонденту «Фонтанки», что новая дата мероприятия еще неизвестна.
На официальном сайте тура группы запись о московском концерте «ДДТ» перенесена на 17 июня 2023 года.
Как писала «Фонтанка», после концерта в Уфе на основателя группы «ДДТ» Юрия Шевчука составили протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация российской армии). Административное дело поступило в суд Петербурга, но было возвращено составителям в Башкирию.