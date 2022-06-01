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    Концерт группы «ДДТ» в Москве перенесли

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    15 комментариев

    Концерт группы «ДДТ», который должен был состояться в Москве 10 июня, перенесли. Представитель одного из билетных операторов сообщил корреспонденту «Фонтанки», что новая дата мероприятия еще неизвестна.

    На официальном сайте тура группы запись о московском концерте «ДДТ» перенесена на 17 июня 2023 года.

    Как писала «Фонтанка», после концерта в Уфе на основателя группы «ДДТ» Юрия Шевчука составили протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация российской армии). Административное дело поступило в суд Петербурга, но было возвращено составителям в Башкирию.

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    Комментарии (15)

    274655793
    Бочку нашу

    "посадили, засмолили покатили и пустили в океан..."
    261199061
    Виноваты злые ШТАТЫ!! Что дороги в ухабах, что многие люди в общагах- трущобах, что бабульки в мусорках роются…
    Klaus_Nesanta
    теперь только после лебединого озера
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