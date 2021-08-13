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Музыканты Little Big отправили на рейв коров с курами и устроили круговерть

Илья Прусикин и Софья Таюрская из Little Big выпустили клип к песне «Ой да на рейве» сайд-проекта «Илья да Софья». Сразу два варианта ролика появились 13 августа на YouTube.

Фото: скриншот трейлера
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В первом, на странице самих музыкантов, зрителей ждут зацикленные кадры с фермы со свиньями, курицами и лошадьми и гигантский прифотошопленный диско-шар над полем, во втором — бесконечный круговорот балалаек, ромашек, берёз, медведей в ушанках и матрёшек. Помимо прочего, в ролике на странице блогера и исполнителя Slava Marlow, который участвовал в записи трека, появляются и во все стороны крутятся старые настенные ковры.

Песню с текстом о «пати» и припевом: «Ой, на рейве я така довольна!» Прусикин и Таюрская представили в минувшем июне, взяв за основу народные мотивы.

С тех пор Илья Прусикин также успел поиронизировать над реалиями отдыха в некоторых регионах России в условиях пандемии. Он выпустил шуточный ролик-рекламу про «лазурный берег Оби» и «VIP-номера — с душем и туалетом».

Фото: скриншот трейлера

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