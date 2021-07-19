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Илья Прусикин снял шуточный ролик про отдых на «лазурном берегу Оби» и «VIP-номера — с душем и туалетом»

Солист Little Big иронично отрекламировал отдых в России

Солист Little Big Илья Прусикин выложил ироничный ролик об отдыхе в России. В видео, снятом с нарочито устаревшими спецэффектами, он рассказал о несуществующем «санатории «Ласточка» на Лазурном берегу реки Обь», куда гостей «донесёт комфортабельный автобус ЛИАЗ». Ехать именно туда певец посоветовал, коль скоро турфирмы в стране «закрываются одна за другой», а отдых за границей «становится слишком дорогим».

«В санатории «Ласточка» вас ждут номера с видом на улицу. Комнаты богато обиты рейкой и оснащены кроватями из надёжной российской стали», — описывает Прусикин, преподнося как роскошь VIP-номера, где есть душ и туалет, и «президентский» — с горячей водой.

Тур на Обь, согласно ролику, организует вымышленная турфирма «Илья Прусикин трэвел». «Турцию, Египет, Израиль забудь, санаторий «Ласточка» — здесь есть всё, чтобы хорошо отдохнуть!» — звучит в видео рекламный слоган.

В середине июля группа «Ундервуд» тоже обратилась к теме отпусков и закрытых границ и выпустила клип на песню «Минеральные воды». В съёмках приняли участие обычные прохожие. Музыканты спели о том, что как бы ни мечтали они оказаться в Париже — «внутренний туризм — новая мода», а потому пить россиянам вместо заграничных вин в этом году приходится отечественную минералку.

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Комментарии (1)

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Ну так всё потому, шта россияне, опосредованно через своих представителей, предпочитают инвестировать не в собственную экономику, а в совершенно замечательный и прекрасный "фонд национального благоденствия и удовольствия и патриотизма имени всех заслуг во всех победах, а так же Достоевского, Толстого и Ленина и Николая 2-го." Что уж тут поделать. таков выбор народа.
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