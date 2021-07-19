Солист Little Big Илья Прусикин выложил ироничный ролик об отдыхе в России. В видео, снятом с нарочито устаревшими спецэффектами, он рассказал о несуществующем «санатории «Ласточка» на Лазурном берегу реки Обь», куда гостей «донесёт комфортабельный автобус ЛИАЗ». Ехать именно туда певец посоветовал, коль скоро турфирмы в стране «закрываются одна за другой», а отдых за границей «становится слишком дорогим».



«В санатории «Ласточка» вас ждут номера с видом на улицу. Комнаты богато обиты рейкой и оснащены кроватями из надёжной российской стали», — описывает Прусикин, преподнося как роскошь VIP-номера, где есть душ и туалет, и «президентский» — с горячей водой.