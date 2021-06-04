Группа Little Big осовременила классические сказки в клипе к каверу на песню Everybody группы Backstreet Boys, который вышел 4 июня. Музыканты заимствовали идеи из оригинального ролика американского бойз-бэнда. Например, воссоздали танец с массовкой, обратились к образу Дракулы в гробу, а также застолья в таинственном дворце.



Одновременно с этим в их ролике фея-крёстная «наколдовывает» для Золушки люксовый автомобиль, принц надевает на ее ногу вместо хрустальной туфельки розовый шлепанец-крокс, гномы добывают криптовалюту, а меч короля Артура легко вытаскивается из камня после оплаты банковской картой.