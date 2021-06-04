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Little Big «прошлись» по сказкам в новом клипе на песню Backstreet Boys

Группа Little Big осовременила классические сказки в клипе к каверу на песню Everybody группы Backstreet Boys, который вышел 4 июня. Музыканты заимствовали идеи из оригинального ролика американского бойз-бэнда. Например, воссоздали танец с массовкой, обратились к образу Дракулы в гробу, а также застолья в таинственном дворце.

Одновременно с этим в их ролике фея-крёстная «наколдовывает» для Золушки люксовый автомобиль, принц надевает на ее ногу вместо хрустальной туфельки розовый шлепанец-крокс, гномы добывают криптовалюту, а меч короля Артура легко вытаскивается из камня после оплаты банковской картой.

Трек Everybody — первый в новом альбоме команды Ильи Прусикина. На пластинке под названием Сovers также оказались перепетые Blitzkrieg Bop панк-рокеров Ramones, Barbie Girl датско-норвежской поп-группы Aqua, Mamma Maria итальянского коллектива Ricchi e Poveri и версия песни «Я не колдунья» Надежды Кадышевой. Обложкой сборника стала переделанная фотография с пластинки Nevermind группы Nirvana: младенца заменили на вокалиста Антона Лиссова.

Предыдущий клип Little Big на трек We Are Little Big вышел в конце мая.

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