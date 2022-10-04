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    В Петербурге ищут «серых банкиров», которые за полтора года заработали на обнале 42 млн рублей

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    Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность» в отношении обнальщиков, который на демпинге прокрутили за полтора года почти 354 млн рублей.

    Группа пока неустановленных «бизнесменов» в июле 2020 года сняла офис на Заставской улице, стало известно «Фонтанке» 4 июля. Они оформили на подставных лиц несколько фирм и принимали заказы на обналичивание денег частных и юридических лиц. В период по декабрь 2021 года они, по материалам, собранным экономической полицией, они прокрутили через банкоматы в Ленинградской, Вологодской областей и других регионов три сотни миллионов.

    Так как они брали «божеский» процент – 12, при среднем по серому рынку 18-20%, за полтора года заработали 42 млн рублей.

    Поиск злоумышленников ведется.

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