В Петербурге ищут «серых банкиров», которые за полтора года заработали на обнале 42 млн рублей

Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность» в отношении обнальщиков, который на демпинге прокрутили за полтора года почти 354 млн рублей.



Группа пока неустановленных «бизнесменов» в июле 2020 года сняла офис на Заставской улице, стало известно «Фонтанке» 4 июля. Они оформили на подставных лиц несколько фирм и принимали заказы на обналичивание денег частных и юридических лиц. В период по декабрь 2021 года они, по материалам, собранным экономической полицией, они прокрутили через банкоматы в Ленинградской, Вологодской областей и других регионов три сотни миллионов.

