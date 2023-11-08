Полиция Петербурга раскрыла схему обналичивания похищенных у пенсионеров денег

Сотрудники полиции Петербурга задержали в ДНР четверых подозреваемых в организации канала обналичивания и пересылки похищенных у пенсионеров денежных средств на Украину. Об этом 8 ноября сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Оперативники установили, что задержанные организовали сеть по обналичиванию и конвертации денег на территории ДНР. Российские рубли пересылались сообщникам в ДНР, а затем те обменивали их на гривны и направляли на Украину.



Одна из потерпевших — пенсионерка, которой мошенники предложили приумножить сбережения с помощью биржевых операций. Полиция выяснила, что в сети работал ложный сайт биржи, который был включен в соответствующий реестр Центробанка. Похищенные сбережения пенсионерки направили в Киев. Там находится кол-центр мошенников.

