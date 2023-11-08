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    Полиция Петербурга раскрыла схему обналичивания похищенных у пенсионеров денег

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    Сотрудники полиции Петербурга задержали в ДНР четверых подозреваемых в организации канала обналичивания и пересылки похищенных у пенсионеров денежных средств на Украину. Об этом 8 ноября сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Оперативники установили, что задержанные организовали сеть по обналичиванию и конвертации денег на территории ДНР. Российские рубли пересылались сообщникам в ДНР, а затем те обменивали их на гривны и направляли на Украину.

    Одна из потерпевших — пенсионерка, которой мошенники предложили приумножить сбережения с помощью биржевых операций. Полиция выяснила, что в сети работал ложный сайт биржи, который был включен в соответствующий реестр Центробанка. Похищенные сбережения пенсионерки направили в Киев. Там находится кол-центр мошенников.

    Ущерб от действий злоумышленников превысил 3 млн рублей. Следователем УМВД России по Центральному району Петербурга возбуждено уголовное дело о мошенничестве — по части четвертой статьи 159 УК РФ. В ходе обысков у задержанных были изъяты мобильные телефоны, ноутбуки и банковские карты, а также почти полтора миллиона рублей.

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    МВДОбналичивание денег
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