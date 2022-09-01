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    «Здравствуйте, вымокшие жители». Главный синоптик Петербурга назвал основную интригу дня

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    Первое сентября этого года в Санкт-Петербурге может стать самым холодным за время наблюдений. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    «Здравствуйте, вымокшие жители <…> Основной погодной интригой дня остается вопрос, будет ли сегодняшнее 1 сентября в Санкт-Петербурге самым холодным, или 1987 год с максимальной температурой +10 градусов останется рекордным», — написал синоптик.

    По его словам, ситуация с температурой станет понятна где-то после обеда.

    Также Колесов прогнозирует, что небольшие дожди будут идти сегодня весь день и закончатся только вечером. «Но интенсивность их уменьшается», — успокоил главный синоптик Петербурга.

    В четверг, 1 сентября, в Санкт-Петербурге температура окажется на 6–7 градусов ниже климатической нормы.

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