«Здравствуйте, вымокшие жители». Главный синоптик Петербурга назвал основную интригу дня

Первое сентября этого года в Санкт-Петербурге может стать самым холодным за время наблюдений. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.



«Здравствуйте, вымокшие жители <…> Основной погодной интригой дня остается вопрос, будет ли сегодняшнее 1 сентября в Санкт-Петербурге самым холодным, или 1987 год с максимальной температурой +10 градусов останется рекордным», — написал синоптик.

