«Здравствуйте, вымокшие жители». Главный синоптик Петербурга назвал основную интригу дня

Первое сентября этого года в Санкт-Петербурге может стать самым холодным за время наблюдений. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
«Здравствуйте, вымокшие жители <…> Основной погодной интригой дня остается вопрос, будет ли сегодняшнее 1 сентября в Санкт-Петербурге самым холодным, или 1987 год с максимальной температурой +10 градусов останется рекордным», — написал синоптик.
По его словам, ситуация с температурой станет понятна где-то после обеда.
Также Колесов прогнозирует, что небольшие дожди будут идти сегодня весь день и закончатся только вечером. «Но интенсивность их уменьшается», — успокоил главный синоптик Петербурга.
В четверг, 1 сентября, в Санкт-Петербурге температура окажется на 6–7 градусов ниже климатической нормы.