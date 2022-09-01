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    Температура ниже нормы. Синоптик рассказал о похолодании в Петербурге

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    В Санкт-Петербурге температурный фон 1 сентября окажется на 6–7 градусов ниже климатической нормы. Об этом рассказал ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    На погоду в городе оказывает влияние циклон, уходящий на северо-восток Европейской России.

    «Похолодание достигло апогея <…> Пройдут дожди и по-прежнему будет ветрено», — рассказал синоптик.

    Температура воздуха 8… 10 градусов тепла. Ветер северный и порывистый, 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 760 миллиметров ртутного столба — около нормы.

    Уже завтра, 2 сентября, окажется на несколько градусов потеплее. «В пятницу робкие прояснения, небольшие дожди местами и на пару градусов теплее», — закончил свой прогноз Леус.

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