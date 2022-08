HBO Max назвал дату релиза сериала The Last of Us и показал новый тизер

Стриминговый сервис HBO Max анонсировал выход в 2023 году сериала «Одни из нас». Ролик с ближайшими релизами появился на официальном канале HBO Max 22 августа.



«Одни из нас» — сериал, основанный на одноименной видеоигре The Last of Us 2013 года. По ее сюжету контрабандист Джоэл помогает девочке-подростку Элли преодолеть полный опасности путь через постапокалиптические города через 20 лет после уничтожившей цивилизацию пандемии.