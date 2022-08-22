HBO Max назвал дату релиза сериала The Last of Us и показал новый тизер

Стриминговый сервис HBO Max анонсировал выход в 2023 году сериала «Одни из нас». Ролик с ближайшими релизами появился на официальном канале HBO Max 22 августа.
«Одни из нас» — сериал, основанный на одноименной видеоигре The Last of Us 2013 года. По ее сюжету контрабандист Джоэл помогает девочке-подростку Элли преодолеть полный опасности путь через постапокалиптические города через 20 лет после уничтожившей цивилизацию пандемии.
В тизере сериала встреча двух героев происходит в заброшенном доме заснеженного города. «Все, о ком я заботилась, умерли или бросили меня», — говорит девочка. «Ты понятия не имеешь, что такое потеря», — отвечает ей герой.
Автор: HBO Max/YouTube
Главные роли в сериале сыграли Педро Паскаль («Игра престолов», «Менталист») и Белла Рэмси («Игра престолов», «Сопротивление»). Съемки сериала проходили в Канаде. Ранее «Фонтанка» сообщала, что одним из режиссеров сериала стал российский режиссер Кантемир Балагов («Дылда», «Теснота»).