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    Кино

    HBO Max назвал дату релиза сериала The Last of Us и показал новый тизер

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    Стриминговый сервис HBO Max анонсировал выход в 2023 году сериала «Одни из нас». Ролик с ближайшими релизами появился на официальном канале HBO Max 22 августа.

    «Одни из нас» — сериал, основанный на одноименной видеоигре The Last of Us 2013 года. По ее сюжету контрабандист Джоэл помогает девочке-подростку Элли преодолеть полный опасности путь через постапокалиптические города через 20 лет после уничтожившей цивилизацию пандемии.

    В тизере сериала встреча двух героев происходит в заброшенном доме заснеженного города. «Все, о ком я заботилась, умерли или бросили меня», — говорит девочка. «Ты понятия не имеешь, что такое потеря», — отвечает ей герой.

    Автор: HBO Max/YouTube

    Главные роли в сериале сыграли Педро Паскаль («Игра престолов», «Менталист») и Белла Рэмси («Игра престолов», «Сопротивление»). Съемки сериала проходили в Канаде. Ранее «Фонтанка» сообщала, что одним из режиссеров сериала стал российский режиссер Кантемир Балагов («Дылда», «Теснота»).

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