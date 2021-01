«Пишу с трясущимися руками. Мечты сбываются». Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала HBO The Last of Us

Режиссер фильма «Дылда», названного экс-президентом США Бараком Обамой одной из своих любимых картин в 2020 году, — Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод ожидаемого сериала компании HBO «Последний из нас» (The Last of Us). Об этом 15 января сообщил The Hollywood Reporter.



По данным издания, пилот изначально должен был снимать режиссер «Чернобыля» Юхан Ренк, однако швед не смог этого сделать из-за накладок в расписании.



Российский режиссер отреагировал в своем инстаграме на неожиданное известие с искренним восторгом.