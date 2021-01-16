«Пишу с трясущимися руками. Мечты сбываются». Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала HBO The Last of Us

Режиссер фильма «Дылда», названного экс-президентом США Бараком Обамой одной из своих любимых картин в 2020 году, — Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод ожидаемого сериала компании HBO «Последний из нас» (The Last of Us). Об этом 15 января сообщил The Hollywood Reporter.
По данным издания, пилот изначально должен был снимать режиссер «Чернобыля» Юхан Ренк, однако швед не смог этого сделать из-за накладок в расписании.
Российский режиссер отреагировал в своем инстаграме на неожиданное известие с искренним восторгом.
«Пишу с трясущимися руками, — написал он. — Мечты сбываются. Я большой фанат The Last Of Us и никогда не забуду как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным. Мечтайте, родные!»
Он также поблагодарил за поддержку Александра Роднянского, а своим будущим партнерам по работе — автору сценария и исполнительному продюсеру Крейгу Мейзину и Нилу Дракманну — сценаристу и креативному директору игры — пообещал, что шоу будет, скажем так, обалденным.
Действие «Последнего из нас» развивается 20 лет спустя гибели современной цивилизации, главные герои — контрабандист Джоэл и 14-летняя Элли, которую он должен вытащить из гнетущей карантинной зоны, что становится нелегким испытанием.
Кантемир Балагов — 29-летний кинорежиссер родом из Нальчика, выпускник мастерской Александра Сокурова. Дебютировал с фильмом «Теснота», получившем приз ФИПРЕССИ на Каннском кинофестивале, а затем снял фильм «Дылда» — эта картина также получила приз ФИПРЕССИ в Каннах, а еще — приз за лучшую режиссуру. Выдвигалась от России на «Оскар». Съемки проходили в Петербурге.
Летом 2019 года «Фонтанка» брала интервью у Кантемира Балагова.