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    А картошка-то подорожала! Вот теперь мы сравнили цены в «Макдоналдсе» и «Вкусно — и точка»

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    10 комментариев

    «Фонтанка» сравнила цены на основные блюда из старого «Макдоналдса» и нового «Вкусно — и точка». Фастфуд под российским брендом оказался дороже. Особенно выделяется на общем фоне картофель фри.

    Цены из «Макдоналдса» мы брали с официального сайта и из заказов корреспондентов, сделанных до закрытия ресторанов. Цены «Вкусно — и точка» — из меню заведения на Каменноостровском проспекте, 39, лит. А, который открылся 22 июня.

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    Кардинально ничего не изменилось. Цена соусов выросла всего на один рубль. Гамбургер подорожал с 51 до 55 рубля, чизбургер — с 57 до 59 рублей. Картофель по-деревенски стал стоить на 8 рублей больше. Чикенбургер и пирожок с вишней прибавили по 9 рублей. Больше всего выросла цена картошки фри. Маленьких порций, которые раньше продавали по 44 рубля, нет в продаже, средние вместо 59 рублей теперь стоят 79, а большие — 95 рублей вместо 77.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Интересно, что в другом «Вкусно — и точка», на Комендантской площади, цены на некоторые продукты отличаются. Например, чизбургер нашему корреспонденту там продали за 64 рубля.

    Ранее мы уже сравнивали цены во франшизной точке «Макдоналдс» на Московском вокзале — на март и июнь. Многие коллеги из телеграм-каналов ошибочно приняли это за сравнение с «Вкусно — и точка», но это не так. Расценки в петербургских ресторанах сети тогда еще не были известны.

    Отметим, что стоимость блюд на вокзалах и в аэропортах всегда была выше, чем по сети, но не менялась с открытия, говорил Михаил Полиновский, гендиректор компании «Развитие Рост», управляющей ресторанами сети на транспортных узлах. Однако отчаянные времена потребовали отчаянных мер — к концу июня цены выросли внушительно.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Франшизные заведения не так давно тоже потеряли возможность работать под международным брендом «Макдоналдс». Из-за этого и логистических ограничений ассортимент сократился вдвое. Как уверяет руководство — временно.

    Первые 12 ресторанов «Вкусно — и точка» открылись в Петербурге 22 июня. Всего в городе у сети-преемницы «Макдоналдса» 78 точек. Их все планируют открыть до конца июля, рассказал в интервью «Фонтанке» директор по производству в Северо-Западном регионе Алексей Егоров. В ближайшие годы «Вкусно — и точка» хочет расширить сеть с сегодняшних 850 до 1000 ресторанов.

    Что еще изменилось внутри, кроме цен, смотрите в репортаже «Фонтанки».

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»

    Сеть McDonald’s временно закрыла корпоративные рестораны в России из-за событий на Украине 14 марта. Компания пообещала сохранить сотрудников и продолжить платить им зарплаты. «Фонтанка» ранее вспоминала историю появления американского фастфуда в городах России, а читатели рассказывали о своем первом знакомстве с ним.

    После закрытия McDonald’s работу в России продолжили рестораны, управляемые по франшизе компаниями ООО «Развитие Рост», ООО «ГиД», ООО «Региональная сеть предприятий питания» (или ООО СПП). В середине мая компания заявила о решении продать бизнес в России. Наиболее вероятным покупателем источники «Фонтанки» называли одного из российских франчайзи, в частности владельца ООО «ГиД» Александра Говора. Именно к нему в результате и перешла сеть.

    Компания забрала с собой бренд и связанные с ним названия блюд. После длительного перерыва первый ресторан сети под новым названием «Вкусно — и точка» открылся на Пушкинской площади в Москве. У него новый логотип, а из меню исчезли сэндвичи «Биг Мак», «Биг Тейсти» и мороженое «Макфлури».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    Комментарии (10)

    Кнехт
    Интересно сколько продержится это подобие, год-полтора?
    07A
    Бедные одинокие, никому не нужные люди. Семейный человек в такую гастритную столовку никогда не пойдет.
    Butleger
    Попробовали сегодня с коллегами ради интереса чизбургеры и вишневый пирожок
    около м. Василеостровская. Пока особых отличий по вкусу не заметили. Пришли к мнению, что показательным будет сравнение месяца через 3, т.к. сейчас все может производиться из еще старого замороженного сырья. А так - выдвигали предположения
    по появлению новых продуктов в меню через какое-то время в силу естественных процессов, присущих нашему колориту . Например, добавление нескольких сортов пива Балтика..
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