А картошка-то подорожала! Вот теперь мы сравнили цены в «Макдоналдсе» и «Вкусно — и точка»

«Фонтанка» сравнила цены на основные блюда из старого «Макдоналдса» и нового «Вкусно — и точка». Фастфуд под российским брендом оказался дороже. Особенно выделяется на общем фоне картофель фри.

Цены из «Макдоналдса» мы брали с официального сайта и из заказов корреспондентов, сделанных до закрытия ресторанов. Цены «Вкусно — и точка» — из меню заведения на Каменноостровском проспекте, 39, лит. А, который открылся 22 июня.

Кардинально ничего не изменилось. Цена соусов выросла всего на один рубль. Гамбургер подорожал с 51 до 55 рубля, чизбургер — с 57 до 59 рублей. Картофель по-деревенски стал стоить на 8 рублей больше. Чикенбургер и пирожок с вишней прибавили по 9 рублей. Больше всего выросла цена картошки фри. Маленьких порций, которые раньше продавали по 44 рубля, нет в продаже, средние вместо 59 рублей теперь стоят 79, а большие — 95 рублей вместо 77.

Интересно, что в другом «Вкусно — и точка», на Комендантской площади, цены на некоторые продукты отличаются. Например, чизбургер нашему корреспонденту там продали за 64 рубля.

Ранее мы уже сравнивали цены во франшизной точке «Макдоналдс» на Московском вокзале — на март и июнь. Многие коллеги из телеграм-каналов ошибочно приняли это за сравнение с «Вкусно — и точка», но это не так. Расценки в петербургских ресторанах сети тогда еще не были известны.



Отметим, что стоимость блюд на вокзалах и в аэропортах всегда была выше, чем по сети, но не менялась с открытия, говорил Михаил Полиновский, гендиректор компании «Развитие Рост», управляющей ресторанами сети на транспортных узлах. Однако отчаянные времена потребовали отчаянных мер — к концу июня цены выросли внушительно.

