Жричодали. Как умирает последний настоящий «Макдоналдс»

Настоящий McDonald's уже не тот. Еще не успела в Петербурге открыться сеть новых ресторанов «Вкусно — и точка», как общепиты франчайзи под «старым» названием растеряли не только бумажные пакеты и стаканчики с фирменными лого, но и половину ассортимента. А то что осталось, оставляет горькое послевкусие разочарования и тоски.

Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Корреспондент «Фонтанки» отправился в ресторан франчайзи на Московский вокзал и проверил, чем теперь там потчуют.

Поклонникам бигмака ловить нечего

Если вы попали на Московский вокзал впервые, найти вывеску McDonald's с первой попытки вам точно не удастся. А вот те, кто всю весну бегал сюда ради бигмака, вишневого пирожка и картошки фри, сильно удивятся — название сети быстрого питания задрапировали белой тряпицей. Привычных толп посетителей возле терминалов для быстрой оплаты тоже нет, как нет и очередей в кассу. Но заказы пока есть — в тот момент, когда журналист «Фонтанки изучал меню на экране киоска, кухня готовила к выдаче десять позиций.



Вообще, беда с фирменным логотипом приключилась практически на каждой странице киоска: международное название сети исчезло с изображения пакета при покупке на вынос и со стаканчика при сборе заказа для зала.

Приставка мак- испарилась из названий блюд: «Макчикен» стал просто «Чикен», «Макнаггетс» теперь просто «Наггетс».

Но и это еще не все потери — меню ресторана оскудело едва ли не вполовину. Больше нечего ловить поклонникам «Бигмака» и «Бигтейсти» — этих блюд в меню нет. Как нет никаких роллов, холодных напитков, мороженого и молочных коктейлей, воды, морковных ломтиков и яблочных долек. «Мак-комбо», «Хэппи Мил» и простой капучино пропали как вид.



Десертов тоже нет — витрина наглухо закрыта рольставнями, исчезли несколько позиций десертов, например чизкейк и донаты, и из терминала быстрого заказа.

Нет и локаторов, по которым официанты доставляли заказ в разгар пандемии, — будьте любезны, несите свой заказ к столику сами, чай не баре.

Количество соусов сократилось до четырех: в наличии только сырный, горчичный, кетчуп и барбекю.

Исчезли логотипы с пакетов, в которых выдаются заказы. Фирменных стаканчиков теперь тоже нет — напитки подают в черных бумажных с черной же крышечкой с обычной дыркой вместо удобного отверстия с закрывашкой.



Цены, ввысь!

Привычным ценам в «Маке» можно сказать «прощай»: многие позиции серьезно подорожали.



Мы нашли скрины с расценками на продукцию из заказа в приложении от 17 марта и сравнили с ценами сегодняшнего дня. Картина получилась удручающая.



Вишневый пирожок, который всегда стоил 50 рублей, сейчас подскочил в цене до 90. Соусы вместо 30 отдают за 47 рублей, и уже сто раз подумаешь, взять ли пару баночек на большой пакетик картошки фри, который теперь сам обходится в 136 рублей, или перетоптаться.



— Я раньше только за «Бигмаком» и ходил. Сейчас пришлось брать «Макчикен». Половины из привычного ассортимента нет. Как в анекдоте: теперь в меню только грузинское блюдо — «Жричодали», — грустно пошутил юноша, он в раздумьях мялся у терминала. Огурцы из бабушкиной банки

Вкус привычных позиций тоже изменился. Мягкая булочка со сладковатым привкусом, какой она запомнилась в «Чикенбургере», стала на вкус просто булкой, какую можно взять в любом магазине.

— Майонез раньше был белый и на вкус более благородный, а сейчас как будто из пакета, — поделился впечатлениями коллега, который до февраля ел в «Маке» едва ли не через день.

Огурцы в «Гамбургере» напоминали привычные только названием.

— Раньше огурцы были более твёрдые, хрустящие. Сейчас мягче и значительно солонее. Вроде бы раньше в гамбургере был лук, но сейчас его нет, — отметил коллега. Латте в нашем заказе оказался хорош. А вот капучино с миндальным сиропом, хоть и стоил 170 рублей за средний объем, напоминал унылое варево из школьной столовой.

Не подвел на вкус только вишневый пирожок.

«Никаких комментариев»

Изменилось и настроение сотрудников заведения: от былой любезности и улыбчивости не осталось и следа. Если раньше персонал с готовностью отвечал на любой вопрос, то сейчас диалог с сотрудницей напоминал скорее пытку:



Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Почему такой ассортимент скудный? — Пока что так. — Так почему? — Пока что так. — Это не ответ на вопрос: в чем причина? — Ищем поставщиков. Мы не обязаны эту информацию разглашать. Другая сотрудница на вопрос «Можно ли устроиться в ресторан на работу?» ответила отрицательно:

— Пока не набирают. Не стала раскрывать причину скудности ассортимента и администратор зала, отделавшись резким:

— Никаких комментариев. Поворот не туда

После приостановки деятельности на российском рынке в марте, пять ресторанов международной компании, работающих по франшизе — две в Пулково и по одной на Московском, Балтийском и Финляндском ж/д вокзалах, бодро продержались на плаву всю весну. Отвести душу пирожком с вишней и бигмаком поклонники фастфуда стекались на вокзалы со всего Петербурга, невзирая на муторный проход сквозь рамки досмотра и обязательный шмон карманов.

Казалось бы, работай себе и дальше, тем более, что франчайзи Михаил Полиновский уверял, что договор истекает «не скоро».

Но, похоже, что-то пошло не так. В какой момент и по чьей воле деятельность компании свернула не туда, выяснить у Полиновского «Фонтанке» не удалось. На звонок по известному журналистам номеру франчайзи не ответил.



Зато более общителен Михаил Полиновский оказался в мессенджере и даже ответил на вопрос «Почему сократился ассортимент в «Макдоналдсе» и стало невкусно?»:

— Ассортимент временно сократился, ввиду логистических ограничений. Это временное явление. По вкусу то же самое. Более не комментирую, благодарю. Вопрос «Когда же все наладится?» франчайзи Полиновский оставил без ответа.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

