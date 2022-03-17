«Свободная касса!» Московский франчайзи «Макдоналдса» накормит гамбургерами жителей двух столиц

Для тех, кто скорбел по безвременно ушедшему «Макдоналдсу», есть неожиданные новости — ресторан на Московском вокзале в Петербурге работает и даже принимает в мобильном приложении заказы на доставку. И это — всего через три дня после того, как 14 марта компания заявила о приостановке работы на территории России. Журналисты «Фонтанки» отправились в одну из немногих открытых точек и спросили, почему ресторан вдруг ожил. «А мы и не закрывались», — ответили там.

На вокзальном фуд-корте возле McDonald's толпятся покупатели. Нет, в воздух чепчики от радости они не бросают и в ладоши не хлопают. Как ни в чем не бывало одни выбирают в сенсорном терминале любимые бургеры, другие поглощают их, сидя тут же в крошечном кафетерии.



— Мы не знали, что тут открыто, — говорят две девушки, уплетая картошку фри. — Рады? Да, собственно, все равно — просто искали, где пообедать.

Толчеи и драк за свободные столики в кафетерии нет, посадочных мест полно. Да и табло у стойки выдачи не ломится от заказов: наш был в очереди всего лишь двенадцатым. — Вы скучали по «Макдоналдсу»? — пока ждем свой заказ, интересуемся у мужчины, выбирающего кофе в инфобоксе. — Нет, да и не нравится он мне особо — просто сравниваю цены на напитки. Да если б и закрылись, лучше бы было. Блинчики бы ели. Кофе он так и не заказывает. К слову, о кофе: с воскресенья 300-миллилитровый стакан капучино стал дороже на 15 рублей, чем раньше. Подорожал и цезарь-ролл — аж на 32 рубля.

— Мне тоже все равно, просто наггетсы нравятся, — включается в беседу мужчина в синем пальто. Он ждал свою заветную коробочку со снеками в очереди на получение заказа.

Другой посетитель признается, что для него бренд не является определяющим в выборе еды:

— Можно другое поесть, но обидно было за свободу выбора.



По залу плывут ароматы маринованного лука и перегретого фритюра, снуют с подносами менеджеры, доставляющие заказы к столикам с локаторами. Как будто и не было нервозного воскресенья с рыдающими от горя поклонниками фастфуда и новостей о чудаках, закупившихся впрок сотней бургеров.

Мысль, что, скорее всего, ресторан просто распродает остатки еды, крутится в голове назойливой мухой. Но нет — на стойке выдачи заказов красуется объявление о приеме сотрудников

— Как так вышло, что все закрылись, а вы работаете? — наконец-то наш заказ готов, и менеджеру на раздаче не скрыться от вопросов. — Мы и не закрывались, — щурится менеджер, пряча под маской улыбку. — Мы работаем. И вчера, и завтра будем работать. И сотрудников продолжаем принимать. Получаем на кассе чек, в шапке которого значится имя продавца: ООО «Развитие Рост». А вовсе не ООО «СРП», 100%-ная «дочка» американской корпорации, которая управляла сетью McDonald’s в Петербурге.



автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Фонтанка» выяснила: «Развитие Рост» — это дочерняя компания лидера рынка семейных ресторанов холдинга «Росинтер Ресторантс» (ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»). В его состав входят заведения, работающие в России под брендами «IL ПАТИО», «Планета Суши», «Шикари», TGI Friday's, Costa Coffee, «АМбар», «Мама Раша».



Выручка головной компании холдинга в 2020 году составила 3,9 млрд рублей. Это почти в два раза меньше, чем в 2019 году, вероятно в основном из-за пандемии. Уже в 2021 году только за первое полугодие компания получила 2,9 млрд рублей выручки, что на 67% больше показателя предыдущего года.

«В условиях значительной продуктовой инфляции (по разным данным, она составила около 40% за последний год) «Росинтеру» удалось снизить долю расходов по категории продукты и напитки в выручке на 1,3%. Среди прочих мер это позволило компании достичь целей по реализации стратегии сдерживания цен в ресторанах для сохранения трафика и лояльности гостей в текущей ситуации падения покупательской способности», — отчитывался холдинг в августе 2021 года.

По данным СПАРК, на III квартал 2021 года 45,8% акций компании принадлежали кипрскому RIG Restaurants Limited, владельцем которого СМИ называют основателя холдинга Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко. Еще 26,9% в собственности Nickors Ltd. с острова Белиз, 7% — у латвийского Signet Bank, 7% — у московского ООО «Одна Команда Навсегда!», которое также замыкается на панамском «Компания Юнифокс С.А.».



В головной компании холдинга «Развитие Рост», по данным СПАРК, работают более 200 человек, с февраля она ищет еще кухонных работников, техников и менеджеров, правда в Москве. Выручка фирмы в 2022 году составила 511 млн рублей, а годом ранее доходила до 728 миллионов. Компания имеет лицензии на использование товарных знаков американской «Макдоналдс Корпорейшн», срок окончания действия которых варьируется от 2025 до 2030 года.

При этом на прошлой неделе руководство сети ресторанов McDonald’s объявило о приостановке работы в России с 14 марта и временном закрытии на неопределенный срок 850 ресторанов, пообещав платить зарплаты 62 тысячам сотрудников. Компания объяснила это тем, что столкнулась со сбоями в цепочке поставок и другими операционными последствиями.

Утром в понедельник рестораны в Петербурге оказались открыты. В ответ на вопрос «Фонтанки» российский офис McDonald's пояснил: прекращение работы будет происходить не одновременно, а по мере истощения имеющихся запасов еды в каждом из магазинов. Также о продолжении работы в штатном режиме заявили российские компании-франчайзи по всей стране.



«Развитие Рост» тоже работает по франшизе, пояснил «Фонтанке» гендиректор компании Михаил Полиновский. «Всего у нас в рамках развития «Рост» девять ресторанов. Мы вообще развиваем бизнес на транспортных узлах. Это аэропорты и железнодорожные вокзалы Москвы и Санкт-Петербурга», — подчеркнул он.

Четыре точки находятся в Москве, пять — в Петербурге. Две из них работают в аэропорту Пулково, еще три — на Московском, Балтийском и Финляндском железнодорожных вокзалах. Полиновский вспоминает, что первый ресторан в Пулково открылся в 2013 году, второй — в 2015-м, рестораны на вокзалах — в 2020–2021 годах. Самый молодой из них — на Московском вокзале. Он появился в конце прошлого года.

На вопрос о том, когда у компании истекает срок договора франшизы, Полиновский ответил уклончивым: «Не скоро». Больше, чем на год, по его словам, точно хватит. Поставщики тоже остались прежними. Как ранее писала «Фонтанка», овощами российские «Макдоналдсы» снабжает компания «Белая дача», мясом — «Мираторг». На этой неделе ее руководство наотрез отказалось комментировать вопросы «Фонтанки» о продолжении поставок продуктов в рестораны сети.

