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Владельца франчайзи McDonald’s в 13 регионах России арестовали в Казахстане

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Власти Казахстана арестовали на два месяца бизнесмена Кайрата Боранбаева, владельца предприятия, управляющего по франшизе ресторанами «Макдоналдс» в 13 регионах России. Его подозревают в причастности к хищению средств в особо крупном размере, сообщает 17 марта Zakon.kz.

«Специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого Боранбаева Кайрата», — цитирует издание суд Нур-Султана.

Боранбаева задержали 15 марта в рамках уголовного дела по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО «Казахтелеком». На время следствия его поместили в следственный изолятор.

Бизнесмен из Казахстана Кайрат Боранбаев занимает 14-е место в рейтинге богатейших предпринимателей региона по данным Forbes. Он также является франчайзи McDonald’s в Казахстане и Беларуси.

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Комментарии (4)

Кот Ученый
Решили немножко обезжирить товарища Боранбаева. Мировой тренд!
Ярополк
В названии франчайзи в России, в тесте - Белоруссия и Казахстан. Автор таблетки забыл выпить? Кликбейт на Макдональдс?
265984735
«Фонтанка», вы взяли на работу гастарбайтера из Белоруссии, который проповедует здесь нам свою трасянку?
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