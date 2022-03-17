Владельца франчайзи McDonald’s в 13 регионах России арестовали в Казахстане

Власти Казахстана арестовали на два месяца бизнесмена Кайрата Боранбаева, владельца предприятия, управляющего по франшизе ресторанами «Макдоналдс» в 13 регионах России. Его подозревают в причастности к хищению средств в особо крупном размере, сообщает 17 марта Zakon.kz.



«Специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого Боранбаева Кайрата», — цитирует издание суд Нур-Султана.



Боранбаева задержали 15 марта в рамках уголовного дела по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО «Казахтелеком». На время следствия его поместили в следственный изолятор.

