До последней котлеты. Без чего McDonald's оставляет Петербург

автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Бизнес «Макдоналдса» в России — системообразующий. Это не оборот речи, а официально закрепленный в правительственных документах факт. 14 марта сеть объявила о временном приостановлении работы ресторанов по всей России. Для Петербурга это более 4,5 тысячи рабочих мест. Для сравнения: на «Северной верфи» — 3,9 тысячи. Это крупнейший игрок рынка. И, что важно, — он задает тренды на рынке. На его меню, зарплаты и бизнес-модель ориентируются очень многие более мелкие участники рынка общепита.

За наггетсы и бигмаки для жителей Северо-Западного региона на сегодняшний день отвечает ООО «СРП», зарегистрированное на Ярославском проспекте, 45, в июне 2018 года. Учредителем значится McDonald’s Corporation, однако тут возможна путаница. Потому что у самой корпорации довольно сложная бизнес-модель: в США, к примеру, она получает основной доход не от продажи гамбургеров, а от сдачи в аренду земли под ресторанами. Кроме того, в ряде документов можно встретить свидетельство того, что российское ООО «Макдоналдс» принадлежит не самой McDonald’s Corporation, а компании Dukart Management Corporation, одному из франчайзи.



В конце 2021 года американский «Макдоналдс» приступил к реорганизации российской корпоративной структуры. Она была задумана «с целью оптимизации работы и упрощения взаимодействия с контрагентами и партнерами». В рамках этого процесса ООО «Макдоналдс» и ЗАО «Москва-Макдоналдс» в конце 2021 года сменили «материнскую» компанию — с голландской на американскую. В дальнейшем несколько юридических лиц будут присоединены к ООО «Макдоналдс». Коснулась организация и петербургского ООО «СРП»: с 18 февраля, за 4 дня до начала спецоперации на Украине, компания начала процесс присоединения к другому ООО «Макдоналдс».

По данным СПАРК, в ООО «СРП» работают 4 535 сотрудников, выручка за 2020 год превысила 14,6 млрд рублей, чистая прибыль — 426 миллионов рублей. Конкретно у этого юрлица около 90 точек только в Петербурге. В Росреестре есть данные как минимум о 45 договорах аренды, а три помещения находятся в собственности «СРП»: на набережной Черной речки, Ярославском и Богатырском проспектах. Кроме Петербурга, компания управляет ресторанами в Карелии, Мурманской, Архангельской областях и др. С 2018 года руководит петербургским предприятием выпускник «Военмеха» Алексей Егоров.



Оценить долю «Макдоналдса» на рынке Петербурга — задача нетривиальная: смотря как считать. Если в деньгах, то положение дел примерно таково. По оценке Петростата, оборот рынка общественного питания Петербурга в тяжелом для отрасли 2020 году составил 67 млрд рублей. Насколько эта цифра адекватна реальности, можно спорить. Однако более точной нет ни у одного эксперта, тем более если учитывать стремительно выросший «серый» сегмент в отрасли. При этом у «СРП», согласно последней доступной отчетности (2020), выручка составила 14,6 млрд рублей. То есть как минимум 20 % в деньгах на McDonald's можно отнести.

В 2021 году Петростат отмечает значительный рост оборотов общепита — сразу до 101,8 млрд рублей. Отчетности «Макдоналдса» за прошлый год пока нет, однако участники рынка отмечали, что наибольший прирост наблюдался как раз у «дневного» общепита, в том числе в торговых комплексах и в сегменте «Доставки» — там, где позиции американской сети были традиционно сильны.

Вместе с тем как минимум сопоставимые с «Макдоналдсом» по количеству сотрудников игроки в Петербурге есть. Это и «Теремок», и «Евразия», и некоторые другие. Не под запись, участники рынка, признавая огромные заслуги именитого конкурента в становлении рынка, отмечают, что с его уходом (и ему подобных западных сетей) конкуренция между оставшимися сетями станет очень интересной.



«Как минимум на фуд-кортах в торговых центрах трафик теперь будет распределяться куда более равномерно — раньше больше половины людей шли именно в McDonald's. Тем, кто остается, сейчас придется приложить максимум усилий, чтобы побороться за как можно большую долю клиентов», — рассказывает «Фонтанке» владелец одной из крупных сетей общепита.



автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Работаем в штатном режиме»

Многие петербургские рестораны сети продолжили работу в понедельник, 14 марта, несмотря на заявления компании о временной приостановке работы на территории России всех 850 ресторанов сети. Однако порадовать поклонников американского фастфуда на Северо-Западе нечем — в регионе рестораны сети будут работать лишь до последней котлеты.

«Сегодня — последний день работы компании. Но она прекратит работу не в один час повсюду, а по мере распродажи товара», — сообщила «Фонтанке» представитель пресс-службы компании Наталья Меркушова.

А вот жители Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, а также Алтайского края могут надеяться на большее: с сентября 2015 года бигмаками там торгует не ООО «Макдоналдс», а местный франчайзи — новокузнецкая компания ООО «ГиД» https://spb.hh.ru/employer/1853241, которой владеет бизнесмен Александр Николаевич Говор. «Заведения работают в обычном режиме. Сегодня данных о работе предприятия на завтра у меня нет», — заявила «Фонтанке» директор по маркетингу «ГиД» Олеся Самчелева. Сам Александр Говор на звонок журналиста по известному «Фонтанке» номеру и в мессенджере не ответил.



По другой франшизе работают рестораны сети в Свердловской области, Пермском крае, Оренбургской области, Башкортостане, Челябинской, Курганской, Тюменской областях, Татарстане, Республике Коми, Кировской области, Республике Марий Эл, Чувашии, Удмуртии. Ими управляет ООО «СПП», полное название «Региональная сеть предприятий питания», которым с 2016 года владеет бизнесмен из Казахстана Кайрат Боранбаев, занимающий 14-е место в рейтинге богатейших предпринимателей региона по данным Forbes. Кайрат Боранбаев является франчайзи McDonald’s также в Казахстане и Беларуси. О будущем своих ресторанов с журналистами «Фонтанки» он также не захотел говорить.

С 2019 года российский «Макдоналдс» практически полностью перешел на продукцию местного производства. Каким видят свое будущее в отсутствие заказов от сети, поставщики не говорят. «Сегодня очень много звонков от СМИ, но у меня четкое указание от руководства компании говорить всем следующую фразу: «Компания «Белая дача» комментариев не дает». Пока так», — сообщила «Фонтанке» ассистент директора Наталья Белова.



В «Мираторге», основном поставщике мяса для «Макдоналдса», также нет новостей. Даже на вопрос, продолжила ли компания сегодня поставки котлет в рестораны, нет ответа. «Я никаких комментариев давать не буду», — заявил «Фонтанке» Александр Линник, председатель совета директоров компании «Мираторг». В его пресс-службе обещали ответить на запрос «Фонтанки» «в ближайшее время».

Наталья Вязовкина, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

