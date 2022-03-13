За Макфлурри и Биг Тейсти. Петербуржцы выстроились в очереди в McDonald’s перед закрытием ресторанов

Вечером 13 марта корреспонденты «Фонтанки» обнаружили вереницы из людей в нескольких заведениях — на Лахтинском проспекте, 85Б и на Загородном проспекте, 45. Горожане не жалеют времени, стоя в очередях за бургерами и стаканами с газировкой. Кое-где продуктов уже не хватает: в ресторане у метро «Пушкинская», рассказала журналистка издания, закончились Чикен Макнаггетсы.
О повышенном спросе на блюда сообщают и сервисы доставки. Так, в приложении «Яндекс.Еда» людей предупреждают: «В McDonald’s и KFC сейчас много заказов, возможны опоздания и отмены».
McDonald’s на Загородном проспекте
автор Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»
«Фонтанка» писала, что рестораны McDonald’s перестанут работать в России 14 марта. В компании уточнили, что продолжат платить зарплаты 62 тысячам своих сотрудников в РФ. Пока неизвестно, когда заведения вновь откроют свои двери.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отечественные сети общественного питания могут заместить около 250 закрывшихся в столице ресторанов McDonald's за год. На это городские власти собираются выделить 500 млн рублей.