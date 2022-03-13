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За Макфлурри и Биг Тейсти. Петербуржцы выстроились в очереди в McDonald’s перед закрытием ресторанов

Петербуржцы выстроились в длинные очереди у касс ресторанов McDonald’s, чтобы перед их закрытием в России запомнить вкус Цезарь Роллов и Биг Маков. Эти слова станут ненужными уже завтра, когда двери с ярким желтым логотипом, известным всему миру, окажутся закрытыми.

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Вечером 13 марта корреспонденты «Фонтанки» обнаружили вереницы из людей в нескольких заведениях — на Лахтинском проспекте, 85Б и на Загородном проспекте, 45. Горожане не жалеют времени, стоя в очередях за бургерами и стаканами с газировкой. Кое-где продуктов уже не хватает: в ресторане у метро «Пушкинская», рассказала журналистка издания, закончились Чикен Макнаггетсы.

О повышенном спросе на блюда сообщают и сервисы доставки. Так, в приложении «Яндекс.Еда» людей предупреждают: «В McDonald’s и KFC сейчас много заказов, возможны опоздания и отмены».

McDonald’s на Загородном проспекте

автор Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»

«Фонтанка» писала, что рестораны McDonald’s перестанут работать в России 14 марта. В компании уточнили, что продолжат платить зарплаты 62 тысячам своих сотрудников в РФ. Пока неизвестно, когда заведения вновь откроют свои двери.

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отечественные сети общественного питания могут заместить около 250 закрывшихся в столице ресторанов McDonald's за год. На это городские власти собираются выделить 500 млн рублей.

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Комментарии (85)

SU LUX INN
вижу, некоторые не Понимают, что происходит! дело совсем не в Еде - хрючево много где еще продается! дело в Том, что Магдональц - это Храм! эти люди верят в Большой Мак, а Рональд - пророг Его! адепты хотят причаститься, кола - это кровь Его, макфурри - это лимфа Его, чизбургер - это тело Его!
267070059
если головы не сооброжают..... скоро за картошкой бубудут стоять, беда. отечественная медицина не поможет
Drugoy
В принципе все это профанация, имеется в виду материал статьи, русского человека, нас с вами, ставят на уровень бигмака, якобы без которого он жить не может, до этого было похожее про IKEA и т.д. Подумайте об этом. Если для вас сожрать булочку с котлетой - это свобода, мне очень жаль такое поколение. Очень низкий уровень журналистики с прозападным уклоном, при котором частный успешный коммерческий бренд с миллиардными прибылями делается символом некой лучшей жизни для нас с вами. Берегите свою веру, думайте своей головой, никогда ничего хорошего вам с Запада не скажут, если вы хотите с ними интегрироваться, есть только один способ - это разрушить свою страну.
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