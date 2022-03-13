За Макфлурри и Биг Тейсти. Петербуржцы выстроились в очереди в McDonald’s перед закрытием ресторанов

Вечером 13 марта корреспонденты «Фонтанки» обнаружили вереницы из людей в нескольких заведениях — на Лахтинском проспекте, 85Б и на Загородном проспекте, 45. Горожане не жалеют времени, стоя в очередях за бургерами и стаканами с газировкой. Кое-где продуктов уже не хватает: в ресторане у метро «Пушкинская», рассказала журналистка издания, закончились Чикен Макнаггетсы.



О повышенном спросе на блюда сообщают и сервисы доставки. Так, в приложении «Яндекс.Еда» людей предупреждают: «В McDonald’s и KFC сейчас много заказов, возможны опоздания и отмены».