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McDonald's — всё. Рестораны сети окончательно перестали работать и принимать заказы в Петербурге

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Петербургские рестораны быстрого питания сети McDonald's утром 15 марта окончательно прекратили работу. Обещание прекратить работу «в связи с операционными, техническими и логистическими сложностями» исполнено.

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Ранее намеченное на 14 марта закрытие магазинов многими потребителями было воспринято буквально, и они с удивлением обнаружили, что в понедельник всё еще можно было делать и получать заказы. В ответ на вопрос «Фонтанки» российский офис McDonald's объяснил: прекращение работы будет происходить не одновременно, а по мере истощения имеющихся запасов еды в каждом из магазинов.

Во вторник утром все рестораны сети действительно прекратили принимать заказы как в онлайн-приложении, так и в торговых залах. Отмечается, что ни в одном городском ресторане сети нельзя получить заказ на подносе в зале, в «МакАвто» и в доставке.

«Фонтанка» рассказывала, что для города это означает перераспределение примерно 14 млрд рублей годовой выручки между остальными участниками рынка общепита. Кроме того, это приведет к потере работы 4,5 тысячи человек - на оплату их труда, судя по последней отчетности, в 2020 году было направлено 3,1 млрд рублей. В McDonald's сообщали, что будут продолжать платить зарплаты своим сотрудникам на время «временной приостановки работы», однако как долго это будет продолжаться и не кроется ли за этим лишь обычное исполнение норм трудового законодательства — пояснений не было.

В публичном заявлении компании говорится, что возможна передача части «временно закрытых помещений для организации центров волонтерской поддержки». Работу собственного благотворительно фонда помощи семьям McDonald's прерывать не планирует.

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Комментарии (67)

X-кот
на самом деле есть даже полуоптимистичные прогнозы, ищем пока можно китай нам не поможет, а сожрет.
rootwing
Да и х....с вами ! "Мы" очень "сожалеем" что программа Де'капитализации России северо-американскими сектами - Накрылась медным тазом .что ж будем вспоминать наши Сосисочные 'Котлетные 'Чебуречные (грузинам питерским на руку- вспомнят начало ,Мирилашвили только космосом заниматься что ли должен,пускай вернётся к истокам) я очень рад ,все идёт по плану :
- районы ,кварталы ,жилые массивы - я ухожу ,уходу красиво !
VKuser10605352
Урррррраааааааа!!!!!!
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