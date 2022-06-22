McDonald’s «переобулся». Показываем, что изменилось

Ресторан быстрого питания «Вкусно и точка» открылся на Каменноостровском проспекте в Петербурге. С разрезанием ленточек, прессой и аплодисментами. Русский «Мак» почти не изменился. Правда, колы нет, только «Зеро». В ресторане говорят, что будут искать аналоги. Ярких упаковок нет — только белые. На соусах закрашена черным буква «М». Бургеры переименованы. «Бигмака» нет, «Бигтейсти» нет... Зато на вкус и вид — одно и то же. Гамбургер — 59р вместо 51р. Соус — 40р, а был 39р. Цены выросли, но не сильно. Людям, кажется, нравится. Кто-то не находит любимую газировку, переживают, что нет «Севен-ап» и «Миринды». Другое название никого не смущает, Говорят: «Я же не из-за названия, а из-за еды».