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    McDonald’s «переобулся». Показываем, что изменилось

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    7 комментариев

    Ресторан быстрого питания «Вкусно и точка» открылся на Каменноостровском проспекте в Петербурге. С разрезанием ленточек, прессой и аплодисментами. Русский «Мак» почти не изменился. Правда, колы нет, только «Зеро». В ресторане говорят, что будут искать аналоги. Ярких упаковок нет — только белые. На соусах закрашена черным буква «М». Бургеры переименованы. «Бигмака» нет, «Бигтейсти» нет... Зато на вкус и вид — одно и то же. Гамбургер — 59р вместо 51р. Соус — 40р, а был 39р. Цены выросли, но не сильно. Людям, кажется, нравится. Кто-то не находит любимую газировку, переживают, что нет «Севен-ап» и «Миринды». Другое название никого не смущает, Говорят: «Я же не из-за названия, а из-за еды».

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    Комментарии (7)

    SERGEY111
    Все правильно парниша на видео сказал - дело не в названии а дело в еде . Все пока правильно наши делают - ребрендинг , открытие , сохранение людей , поставщиков и технологий - ведь те кто принимал решение об бегстве бизнеса из России рассчитывал на то что все тут загнется и все тут умрут .
    Две монеты
    Ещё ингредиенты остались. Через пару-тройку месяцев они закончатся, а отсутствие контроля и жажда наживы проснётся. Вот тогда и стоит сравнивать. Сдаётся мне, что люди начнут массово травится и плеваться.
    McGillavry
    Севен-Апа и Миринды там и раньше не было. За что люди переживают?
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