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    «Метрострой» показал, как роют Красносельско-Калининскую линию метро

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    2 комментария

    В Петербурге продолжают строить Красносельско-Калининскую (коричневую) линию метро. «Метрострой Северной столицы» показал процесс проходки тоннелей на видео.

    «Метрострой Северной Столицы»

    На отрезке между «Юго-Западной» и «Путиловской», чтобы обеспечить непрерывность работ, возводят последний из трех станционных тоннелей и сооружают группы камер съезда диаметром более 9 метров. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба «Метростроя» в своем телеграм-канале.

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    Строители закончили проходку тупикового тоннеля по пятому пути за станцию «Юго-Западная», которую начали 17 февраля. Щит диаметром 5,6 метра прошел около 800 метров, и в тоннеле установили 795 колец. Сейчас роют тупиковый тоннель шестого пути. Завершить проходку планируют в 2023 году.

    Первые станции новой линии должны сдать в 2024 году.

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    Комментарии (2)

    Ushat Pomoev
    Какая-то ооочень хитрая технология сбойки!)
    Михаил Петров-Водкин
    Могла бы эта линия уже несколько лет, как работать... Но зато футбольное первенство провели на высоком уровне, понастроив ненужных станций.
    За что прогрессивное человечество и все люди добровой воли до сих пор глубоко признательны нашему национальному лидеру, как и за зимнюю олимпиаду в субтропиках.
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