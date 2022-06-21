«Метрострой» показал, как роют Красносельско-Калининскую линию метро

В Петербурге продолжают строить Красносельско-Калининскую (коричневую) линию метро. «Метрострой Северной столицы» показал процесс проходки тоннелей на видео.
На отрезке между «Юго-Западной» и «Путиловской», чтобы обеспечить непрерывность работ, возводят последний из трех станционных тоннелей и сооружают группы камер съезда диаметром более 9 метров. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба «Метростроя» в своем телеграм-канале.
Строители закончили проходку тупикового тоннеля по пятому пути за станцию «Юго-Западная», которую начали 17 февраля. Щит диаметром 5,6 метра прошел около 800 метров, и в тоннеле установили 795 колец. Сейчас роют тупиковый тоннель шестого пути. Завершить проходку планируют в 2023 году.
Первые станции новой линии должны сдать в 2024 году.