В Петербурге с «имперским реализмом» отметили 350-летие Петра Великого. Новым вице-премьером ЛНР стал россиянин Владислав Кузнецов, в ДНР получили назначения бывший первый замглавы Ульяновской области Александр Костомаров и бывший помощник министра строительства и ЖКХ РФ Евгений Солнцев. Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни трех иностранных наемников. Временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал поучаствует в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Россию исключили из Болонской системы образования. Кого ненавидит Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
Уходящую информационную обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Венера Галеева.
Подкаст «Итоги недели с Андреем Константиновым»: Google «ВКонтакте» Apple iTunes