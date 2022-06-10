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    Итоги недели с Андреем Константиновым

    «Итоги недели» с Андреем Константиновым:

    неглазированный Петр I, смертная казнь в ДНР, Афганистан на ПМЭФ

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    В Петербурге с «имперским реализмом» отметили 350-летие Петра Великого. Новым вице-премьером ЛНР стал россиянин Владислав Кузнецов, в ДНР получили назначения бывший первый замглавы Ульяновской области Александр Костомаров и бывший помощник министра строительства и ЖКХ РФ Евгений Солнцев. Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни трех иностранных наемников. Временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал поучаствует в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Россию исключили из Болонской системы образования. Кого ненавидит Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

    Уходящую информационную обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Венера Галеева.

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