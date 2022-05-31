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    15 июня — круглый стол «Красота под солнцем: какие процедуры можно делать летом»

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    О том, как ухаживать за кожей и, особенно, за лицом, какие косметические процедуры делать в жаркое время года — обсудим на круглом столе.

    Летом кожа не менее активно подвергается воздействию внешней среды, чем зимой: на смену холодному воздуху приходит жара и яркое солнце с ультрафиолетовым излучением, вместо снега — пыль и соленая вода (кому повезет).

    Вопросы для обсуждения:

    1) Какие внешние факторы ухудшают летом состояние кожи, а какие — улучшают?

    2) Как ухаживать за кожей летом? Каковы особенности по сравнению с зимним периодом? Можно ли сэкономить на уходе?

    3) В каких случаях может потребоваться помощь специалиста? Какие проблемы могут обнаружиться летом?

    4) Какие косметические процедуры можно и нужно проводить летом, а какие стоит отложить до зимы?

    5) Есть ли внесезонные процедуры, которые можно делать тогда, когда хочется?

    К участию приглашаются врачи-косметологи, руководители косметологических клиник, производители косметики.

    Круглый стол состоится 15 июня 2022 года в 16.00.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

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