15 июня — круглый стол «Красота под солнцем: какие процедуры можно делать летом»

О том, как ухаживать за кожей и, особенно, за лицом, какие косметические процедуры делать в жаркое время года — обсудим на круглом столе.
Летом кожа не менее активно подвергается воздействию внешней среды, чем зимой: на смену холодному воздуху приходит жара и яркое солнце с ультрафиолетовым излучением, вместо снега — пыль и соленая вода (кому повезет).
Вопросы для обсуждения:
1) Какие внешние факторы ухудшают летом состояние кожи, а какие — улучшают?
2) Как ухаживать за кожей летом? Каковы особенности по сравнению с зимним периодом? Можно ли сэкономить на уходе?
3) В каких случаях может потребоваться помощь специалиста? Какие проблемы могут обнаружиться летом?
4) Какие косметические процедуры можно и нужно проводить летом, а какие стоит отложить до зимы?
5) Есть ли внесезонные процедуры, которые можно делать тогда, когда хочется?
К участию приглашаются врачи-косметологи, руководители косметологических клиник, производители косметики.
Круглый стол состоится 15 июня 2022 года в 16.00.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru