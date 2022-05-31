15 июня — круглый стол «Красота под солнцем: какие процедуры можно делать летом»

О том, как ухаживать за кожей и, особенно, за лицом, какие косметические процедуры делать в жаркое время года — обсудим на круглом столе.

Летом кожа не менее активно подвергается воздействию внешней среды, чем зимой: на смену холодному воздуху приходит жара и яркое солнце с ультрафиолетовым излучением, вместо снега — пыль и соленая вода (кому повезет).

2) Как ухаживать за кожей летом? Каковы особенности по сравнению с зимним периодом? Можно ли сэкономить на уходе?



3) В каких случаях может потребоваться помощь специалиста? Какие проблемы могут обнаружиться летом?

