Во владимирском Юрьеве-Польском прошел очень странный детский спектакль с ростовыми куклами. Зрителям пришлось смотреть на пьяных Волка, Чебурашку, крокодила Гену и других персонажей.
«С самого начала стало понятно, что что-то не так. В микрофон нетрезвым голосом объявлялось происходящее. Я еще сначала подумала, что быть такого не может, но когда Чебурашка уснул за компьютером, то все сомнения развеялись, — рассказала одна из зрительниц Екатерина телеканалу «Губерния 33».
На опубликованных очевидцами кадрах заметно, как Волк под задорную музыку откровенно шатается на сцене и пытается поймать Зайца. Судя по всему, у актеров был веский повод для веселья: у Чебурашки, как пишут в группе «Главред Владимирская область» в соцсети «ВКонтакте», родился сын, и перед спектаклем это событие хорошо отпраздновали.
Павел Пантелеев, директор районного Центра культуры и досуга, где развернулось шоу, вызвал полицию и прекратил выступление на двадцать минуть раньше. Нарушители получили протоколы. По предварительным данным, провинившиеся — актеры труппы ростовых кукол из Выборга.
«Все деньги зрителям мы возвращаем. […] Также мы направили жалобу, чтобы получить официальные извинения. […] Выступления этого коллектива в регионе мы больше не допустим», — резюмировал Пантелеев.
В соцсетях зрители отмечают, что деньги — 300 рублей — им уже вернули.