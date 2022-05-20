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    «Чебурашка уснул за компьютером». Жители Юрьева-Польского возмущены детским спектаклем с пьяными «животными» из Выборга

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    2 комментария

    Во владимирском Юрьеве-Польском прошел очень странный детский спектакль с ростовыми куклами. Зрителям пришлось смотреть на пьяных Волка, Чебурашку, крокодила Гену и других персонажей.

    Новости Владимира и области

    «С самого начала стало понятно, что что-то не так. В микрофон нетрезвым голосом объявлялось происходящее. Я еще сначала подумала, что быть такого не может, но когда Чебурашка уснул за компьютером, то все сомнения развеялись, — рассказала одна из зрительниц Екатерина телеканалу «Губерния 33».

    На опубликованных очевидцами кадрах заметно, как Волк под задорную музыку откровенно шатается на сцене и пытается поймать Зайца. Судя по всему, у актеров был веский повод для веселья: у Чебурашки, как пишут в группе «Главред Владимирская область» в соцсети «ВКонтакте», родился сын, и перед спектаклем это событие хорошо отпраздновали.

    Павел Пантелеев, директор районного Центра культуры и досуга, где развернулось шоу, вызвал полицию и прекратил выступление на двадцать минуть раньше. Нарушители получили протоколы. По предварительным данным, провинившиеся — актеры труппы ростовых кукол из Выборга.

    «Все деньги зрителям мы возвращаем. […] Также мы направили жалобу, чтобы получить официальные извинения. […] Выступления этого коллектива в регионе мы больше не допустим», — резюмировал Пантелеев.

    В соцсетях зрители отмечают, что деньги — 300 рублей — им уже вернули.

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    Комментарии (2)

    DEMOMON
    Да, задорно получилось. Как-то не по-детски.
    Что мешало выпить после спектакля?
    James Cook
    с пьяными «животными» из Выборга. 😃👍
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