Во владимирском Юрьеве-Польском прошел очень странный детский спектакль с ростовыми куклами. Зрителям пришлось смотреть на пьяных Волка, Чебурашку, крокодила Гену и других персонажей.

«С самого начала стало понятно, что что-то не так. В микрофон нетрезвым голосом объявлялось происходящее. Я еще сначала подумала, что быть такого не может, но когда Чебурашка уснул за компьютером, то все сомнения развеялись, — рассказала одна из зрительниц Екатерина телеканалу «Губерния 33».



На опубликованных очевидцами кадрах заметно, как Волк под задорную музыку откровенно шатается на сцене и пытается поймать Зайца. Судя по всему, у актеров был веский повод для веселья: у Чебурашки, как пишут в группе «Главред Владимирская область» в соцсети «ВКонтакте», родился сын, и перед спектаклем это событие хорошо отпраздновали.

