От Павлика Морозова до Раневской. Какой пионерия осталась в российской культуре

В День пионерии «Фонтанка» вспоминает, как массовая культура в разное время отражала это явление — в годы его расцвета и сейчас.

Фото: Кадр из фильма «Кортик» Поделиться Поделиться





Появившись в 1920-х годах, пионерия воспитала несколько поколений советских детей. Менялись вожди и правительства, политический курс то «теплел», то «остывал», железный занавес приподнимался и снова прочно водружался на место, свершалась «перестройка», а школьники продолжали носить красные галстуки, вскидывать руки к голове в универсальном приветствии и приносить клятву «Как завещал великий Ленин».



Долгие годы пионерская идеология и детская художественная культура взаимно влияли друг на друга — культура черпала из движения сюжеты и вдохновение и, в свою очередь, поддерживала идеологию. В результате в СССР образовался культурный феномен — целый пласт из пионерских песен, фильмов, книг, героев и анекдотов.



«Тимур и его команда»



Фото: Кадр из фильма «Тимур и его команда» (1976) Поделиться Поделиться





Детский писатель Аркадий Гайдар выпустил свою повесть в 1940 году. В детском конспирологическом боевике шла речь о секретной детской организации, которая действует в маленьком городе. Идеологически правильные тимуровцы (по имени их предводителя, пионера Тимура) тайком помогают старикам и семьям красноармейцев, а также противостоят группировке хулиганов. В том же году вышел одноименный фильм. Книгой зачитывались все подростки страны. Движение тимуровцев со страниц книги перекочевало в реальную жизнь — по всему СССР стали возникать тимуровские группировки пионеров-волонтеров.



В 2013 году повесть была включена в список «100 книг», рекомендованных школьникам Министерством образования и науки РФ для самостоятельного чтения.

«Кортик» и «Бронзовая птица»

Еще одним популярнейшим детским писателем был в СССР Анатолий Рыбаков, создавший в 1948 году повесть «Кортик» — культовое произведение об опасных приключениях школьника Миши Полякова и его друзей в годы Гражданской войны. Повествование строится вокруг кортика, из-за которого происходят преступления и убийства. Внутри оружия спрятана пластина с шифром, и ребятам нужно его разгадать.



В 1956 году вышло продолжение приключений Миши Полякова— повесть «Бронзовая птица». В ней повзрослевший герой становится вожатым в пионерском лагере, где пионеры обучают крестьян грамоте и агитируют деревенских детей за вступление в пионерскую организацию.

Обе повести были экранизированы и стали хитами советского проката. Подросткам показывали образ идеального пионера — смелого, находчивого, готового к беспощадной борьбе с идеологическим врагом.



Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен!



Фото: Кадр из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен!» Поделиться Поделиться





Комедия Элема Климова, где главные роли сыграли замечательный советский артист Евгений Евстигнеев и юный Виктор Косых, сатирически изображает систему пионерских лагерей и царивший в них формализм. Автор высмеял неудачную «кукурузную» кампанию Хрущёва, а также нелепые правила, к которым сводилась в таких учреждениях вся воспитательная работа. Смелый сатирический фильм должны были запретить, но Хрущёв лично дал ему «добро».

«Москва — Кассиопея» и «Отроки во Вселенной»

Культовыми детскими фильмами становились не формальные агитки, а талантливые произведения на темы, которые действительно интересовали юные умы. Таким стала кино-дилогия про космическое путешествие пионеров. В фильме, который вышел в 1974 году, поднимается важная тема — жертва ради науки. в фильме показано ближайшее будущее, где в космос отправляется корабль в ответ на сигналы с планеты Альфа созвездия Кассиопеи. Полет до звезды продлится 40 лет, и юный школьник-вундеркинд Виктор Середа обращается к академикам с предложением отправить в экспедицию подростков. Пионеры без раздумий согласны принести в жертву свое детство в кругу семьи — и навсегда прощаются с родными. Потом все заканчивается хорошо, корабль попадает в «кротовую нору» пространства, дети достигают планеты, не успев подрасти, и доблестно спасают ее от диктата искусственного разума.



Зарница

Военно-спортивная игра «Зарница» представляла собой командную игру, которая имитировала военные учения. Целью игры был захват флага противника. Чтобы «убить» участника, следовало сорвать с него погоны. Часто в пионерских лагерях массовой «Зарницей» закрывали смену.



Изначально придуманная сельской учительницей, игра была одобрена высшими органами и включена в программу патриотического воспитания. Первая официальная «Зарница» была проведена в СССР в 1967 году.

Про «Зарницу» среди школьников ходили самые невероятные слухи, которые подогревали участники игры — как немилосердно пытают противников, какие несчастные случаи происходят во время «Зарницы».



В 1989 году киностудия Горького выпустила фильм «До первой крови». Картина рассказывает о «Зарнице» в пионерском лагере на берегу моря. Как в настоящей войне, дети сталкиваются с предательством, героизмом и узнают, что такое боевое братство.

Пионеры-герои



Портрет Павлика Морозова, созданный на основе единственной известной его фотографии Поделиться Поделиться





Первым пионером-героем стал Павлик Морозов— его историю популяризировал Максим Горький. Его подвиг состоял в том, что, непримиримый борец с кулачеством, он дал показания в суде на собственного отца и рассказал, что тот «творил контрреволюцию» и покрывал кулаков. За это Павлик Морозов был зверски убит родственниками отца. Пионеру-герою ставили памятники по всей стране, его именем называли улицы, в честь него открывали музеи. Зина Портнова, Леня Голиков, Валя Котик и другие дети и подростки сражались в тылу во время Великой Отечественной войны. Они помогали партизанам, ходили в разведку, распространяли листовки и даже убивали фашистов. Многие из них героически погибли.

Пионеры-герои были ролевой моделью. Их героические судьбы показывали, какими должны быть главные качества характера настоящего пионера — самоотверженность, готовность отдать жизнь за свои убеждения, а главное — предпочтение общественного личному.



В СССР выходили серии книг, в которых в беллетризированной форме рассказывались биографии пионеров-героев.

Галстук, салют и гимн



Автор: Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД

Жизнь пионера была наполнена символами, ритуалами и обрядами. Пионерский галстук — алая косынка, завязанная на шее на прямой угол, — символизировала связь поколений и некую эволюционную лестницу — от пионеров к комсомольцам и дальше — к коммунистам. Ему посвящали стихи и песни. Каждый пионер знал произведение Степана Щипачева:



«Как повяжешь галстук,

Береги его:

Он ведь с красным знаменем

Цвета одного.

А под этим знаменем

В бой идут бойцы,

За отчизну бьются

Братья и отцы»

Пионерским салютом называли приветствие, которым обменивались члены организации — согнутую в локте правую руку выставляли перед собой, по диагонали чуть выше головы. Полагалось «салютовать» в ответ на призыв «К борьбе за дело Коммунистической партии будь готов!» — «Всегда готов!».

Гимном пионеров была песня «Взвейтесь кострами». Ее текст, по предложению Крупской, написал в 1922 году специально как гимн советский поэт Александр Жаров. Тот рассказывал, что взял за основу «Хор солдат» из оперы «Фауст» Шарля Гуно, в котором звучало похожее по ритму четверостишие: „Башни с зубцами, / Нам покоритесь! / Гордые девы, / Нам улыбнитесь!».



Пионэры

Среди огромного количества анекдотов про пионеров, самым известным стал исторический анекдот про Фаину Раневскую — актрису известную своим остроумием и острым языком. После фильма «Подкидыш» Раневская стала известна своей фразой «Муля, не нервируй меня». Однажды она шла по улице, и, узнав артистку, вокруг нее быстро собралась толпа детей, которые бежали за ней и кричали ту самую фразу про Мулю. Артистка не выдержала и своим непередаваемым голосом произнесла: «Пионэры, идите в жопу!»



Фото: кадр из фильма «Подкидыш» Поделиться Поделиться





Страшилки

Неотъемлемой частью пионерского фольклора начиная с 1970-х годов стали пионерские страшилки. Детское народное творчество рождалось в среде советских пионеров, которых родители часто отправляли куда-то коллективно воспитываться — в группы продленного дня, в походы, детские лагеря. Обычно такие истории рассказывались перед сном, в темной комнате без взрослых. Стихийно рождённые неуёмной фантазией, они были своего рода протестом и оборотной стороной дневного досуга, заполненного полезными Родине, патриотическими деяниями.



В 1990 году в нескольких выпусках журнала «Пионер» была опубликована «страшная повесть для бесстрашных школьников» Эдуарда Успенского под названием «Красная рука, черная простыня, зеленые пальцы», в которой писатель собрал самые известные страшилки пионеров СССР. По сюжету книги практикант-следователь Витя Рахманин расследует убийство в пионерском лагере. Все факты говорят о том, что мальчика задушила Красная рука. С каждым днем расследование открывает все более страшные и загадочные вещи. Следователь узнает про Красную простыню, Зеленые пальцы, за ним охотится Гроб на Колесиках.



Также на основе этого детского фольклора написал в 2018 году роман «Пищеблок» писатель Алексей Иванов. Действие в нем разворачивается в пионерском лагере «Буревестник» на берегу Волги во время московской Олимпиады в 1980 году. Один за одним дети превращаются в вампиров. От обычного ребенка укушенный отличается тем, что становится примерным пионером, следует всем правилам и никогда не снимает галстука. Как признавался сам автор, в романе он метафорически изобразил государственную идеологическую машину, подавляющую личность.



В 2021 году на российских стримингах вышел одноименный сериал, который снял режиссер, специализирующийся на отечественных ужастиках, — Святослав Подгаевский.



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Подготовила Мария Лащева, «Фонтанка.ру»

